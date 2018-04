Veículos são multados por bloquearem via durante manifestação

Eles estavam bloqueando trecho em frente ao Shopping da Bahia

Uma topic e um mini trio foram multados pela Transalvador em R$ 5.869,40 cada por bloquearem o cruzamento em frente ao Shopping da Bahia, durante manifestação a favor do ex-presidente Lula, realizada na tarde desta quarta-feira (11).

De acordo com o artigo 253 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), é infração grave usar veículo para interromper, restringir ou perturbar a circulação de uma via.

Para evitar que os motoristas trafegassem pela região da manifestação no Shopping da Bahia, a Transalvador montou barreiras de trânsito no final da Avenida Mario Leal Ferreira (Bonoco), pouco antes do acesso à Rótula do Abacaxi, e também na Avenida ACM, na área do Hiperposto. Agentes do órgão também atuam nesses pontos e na frente do shopping, monitorando a situação.

Manifestação

Manifestantes ligados à Centrais Sindicais e movimentos de esquerda realizaram uma manifestação nesta tarde a favor do ex-presidente Lula, condenado a 12 anos e um mês de prisão pelos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção passiva.

Desde cerca de 15h30, o trânsito foi desviado na altura do MC Donalds. Só foi possível passar pela via marginal da avenida. Motoristas que estavam na região do Iguatemi, na tentativa de fugir do congestionamento, retornavam pela contramão, subiam os canteiros nas proximidades do Burger King e até mesmo faziam o retorno pela calçada do Shopping da Bahia, com apoio da Polícia Militar.

Na sexta-feira passada (6) , outro protesto contra a prisão do ex-presidente Lula fechou as pistas da Avenida ACM, na região do Shopping da Bahia (antigo Iguatemi) durante 3 horas. As vias foram fechadas por volta das 15h30 e só foram liberada às 18h50, quando a maior parte do grupo seguiu para o outro lado, na direção da Rodoviária de Salvador, onde continuaram sua manifestação, que se dispersou por volta das 20h.