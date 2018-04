Veja a classificação da Série A após a 1ª rodada

A 2ª rodada começa sábado (21)

O Brasileirão não começou bem para a dupla Ba-Vi. Atuando no Barradão e com um jogador a mais desde os 9 minutos do 1º tempo, o Vitória empatou em 2x2 com o Flamengo; já o Bahia perdeu do Internacional por 2x0 no Beira-Rio, em Porto Alegre.

Na 2ª rodada, o tricolor jogará sábado (21), às 16h, contra o Santos, na Fonte Nova, e o Leão visitará o Atlético-MG, domingo (22), às 16h, no Independência, em Belo Horizonte. Veja os resultados da 1ª rodada e, mais abaixo, a classificação:

Vitória 2x2 Flamengo

Internacional 2x0 Bahia

Cruzeiro 0x1 Grêmio

Santos 2x0 Ceará

América-MG 3x0 Sport

Corinthians 2x1 Fluminense

Vasco 2x1 Atlético-MG

Atlético-PR 5x1 Chapecoense

São Paulo 1x0 Paraná

Botafogo 1x1 Palmeiras