Veja atrações do Carnaval sem cordas e que tocarão no Pelourinho

Tem projetos como Missinho, Lateral Elétrica, Aila Menezes e Baco Exu do Blues

Os Largos Pedro Archanjo, Quincas Berro D’Água e Tereza Batista, no Pelourinho, terão shows durante o Carnaval mesclando diversos ritmos musiciais além de bailes infantis. A programação vai contar com atrações como Africania, Pali OJC, Levi Barbosa, Vivendo do Ócio, Missinho, Lateral Elétrica, Aila Menezes, Baco Exu do Blues, Orquestra Popular de Maragojipe, Ligação 70 e o grupo infantil P.U.M.M. – Por um Mundo Melhor. Além dos shows dos largos foram divulgadas nesta terça-feira (16) no Diário Oficial do Estado as atrações selecionadas para a contratação nos meses de janeiro e fevereiro de 2018. O edital contempla os projetos Carnaval do Pelô, Carnaval Pipoca e Ouro Negro.

Os proponentes habilitados e classificados dentro da disponibilidade de vagas deverão comparecer na sede da Secult, no Palácio Rio Branco, Praça Thomé de Souza, s/n - Centro – nos dias nos dias 22 e 23 de janeiro de 2018, das 09h às 12h e 14h às 17h, para a assinatura do Termo de Adesão, levando os documentos exigidos para assinatura, conforme item 5.6, da Portaria nº 178.

No Pelourinho, além dos largos, também são contempladas bandas de sopro e percussão, bandinhas de percussão, bandinha de corda e percussão, bandão e performances para desfiles pelo Centro Histórico, lembrando o clima dos antigos carnavais.

Também são selecionados projetos compostos por três artistas diferentes, para participar da programação no palco principal do Largo do Pelourinho. Entre os projetos participantes desta edição, o Afrobaile, com Afrocidade, Luedji Luna e Xênia França; a Folia Afro Brasileira, que reunirá Mateus Aleluia, Rita Benneditto e Ana Mametto; e o show 70 Carnavais, com Alexandre Leão, Moreno Veloso e Davi Moraes.

Das atrações sem corda foram aprovados projetos como da Banda Marana, o Microtrio Ivan Huol, e Verlando Gomes no Rural Elétrica. E ainda nanotrios como Bicicletrio – Toca Raul, Peu Meurray e Coletivo Gente Boa se Atrai e o Rixô Elétrico.

Veja lista dos projetos aprovados da pipoca e largos:



A relação final de entidades carnavalescas de matrizes africanas e de manifestações tradicionais, habilitadas para a edição 2018 do projeto Carnaval Ouro Negro, foi definida após a análise dos últimos recursos. Ao todo, foram contempladas 92 entidades nas categorias: afro, afoxé, samba, reggae e de índio. Entre os credenciados, receberão o apoio blocos como Olodum, Ilê Aiyê, Cortejo Afro, Didá, Filhos de Gandhy, Alerta Geral, Alvorada, Aspiral do Reggae, Reggae O Bloco e Commanche do Pelô.

As entidades habilitadas devem comparecer para assinatura dos termos de compromisso, nos dias 16 e 17 de janeiro (terça e quarta-feira). Os representantes devem comparecer nestas datas, nos horários de 9h às 12h e das 14h às 17h, no Palácio Rio Branco, sede da Secult, localizado na Praça Thomé de Souza, s/n - Centro, CEP 40.020-10, Salvador – BA. Devem estar munidos da atualização das certidões de regularidade fiscal e comprovante bancário de conta corrente da entidade, sob pena de decair do direito à futura contratação e de descredenciamento.

Veja lista dos blocos afros aprovados: