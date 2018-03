Veja, em primeira mão, as atrações do Forró do Sfrega 2018

Por Rafael Freitas

O Forró do Sfrega será realizado nos dias 23 e 24 de junho, em Senhor do Bonfim. A 19º edição do evento, produzido por Paulinho Sfrega e Gabriela Coutinho, contará com shows de Aviões do Forró, Mano Walter, Henrique e Juliano, Solange, Thaeme e Thiago, Chiclete com Banana, Saulo e Léo Santana.



“Esse ano o Sfrega é muito mais. Aumentamos o tempo de festa, diversificamos nossas áreas e estamos trazendo nomes que já são queridos pelo nosso público e outros que, com certeza, vão cair no gosto dos Sfregueiros”, nos disse Paulinho Sfrega.

Thaeme e Thiago estão entre atrações (Foto: Divulgação)