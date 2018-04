Veja lista de inscritos e numeração do Bahia na Sul-Americana

Uma das novidades é a presença do zagueiro Jackson, há quase um ano sem atuar

Na véspera da estreia contra o Blooming, quarta-feira (11), às 21h45, na Bolívia, o Bahia apresentou a lista dos 30 jogadores inscritos para a Copa Sul-Americana e os seus respectivos números. Entre as novidades, está a presença do zagueiro Jackson, que não atua há 11 meses, desde 7 de maio de 2017. Ele já iniciou os trabalhos físicos na transição para o campo.

Uma curiosidade é o fato do goleiro Rafael Santos estar presente. Ele não está mais no tricolor, mas o envio da relação aconteceu antes da negociação com o Vila Nova, clube para o qual Rafael foi negociado. Contratado inicialmente para o time sub-23, o volante Flávio, ex-Vitória, também foi inscrito e vestirá a camisa 5. Pode até estrear em Santa Cruz de la Sierra, onde a delegação tricolor chegou nesta terça (10).

O centroavante Júnior Brumado ganhou a camisa 9, que estava vaga desde a saída de Hernane para o Grêmio. Nas outras competições, ele tem usado o número 23, que ficou com o lateral-direito João Pedro Ribeiro. A outra modificação é que o goleiro Anderson trocou a camisa 33 pela 12 porque a Conmebol exige numeração de 1 a 30. Podem ser feitas trocas de atletas até a semifinal da competição.

Confira a lista completa:

1 - Douglas

2 - Nino

3 - Tiago

4 - Jackson

5 - Flávio

6 - Mena

7 - Elber

8 - Allione

9 - Brumado

10 - Zé Rafael

11 - Edigar Junio

12 - Anderson

13 - Grolli

14 - Léo

15 - Edson

16 - Rodrigo Becão

17 - Elton

18 - Luis Fernando

19 - Nilton

20 - Régis

21 - Kayke

22 - João Pedro

23 - João Pedro Ribeiro

24 - Rafael Santos

25 - Everson

26 - Gregore

27 - Felipe (ex-Felipinho)

28 - Lucas Fonseca

29 - Vinicius

30 - Marco Antônio