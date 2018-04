Veja o que abre e fecha em Salvador neste feriado de Tiradentes

Agências dos Correios estarão fechadas; confira shoppings e mercados

Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO

Durante o feriado de Tiradentes, neste sábado (21), alguns estabelecimentos comerciais e órgãos públicos não vão funcionar ou irão operar em horários diferenciados em Salvador. Todas as agências dos Correios, por exemplo, estarão fechadas durante todo o dia. Confira abaixo a lista completa de estabelecimentos, incluindo shoppings e mercados, e programe-se.

Shoppings

Shopping da Bahia: As lojas do shopping funcionam das 13h às 21h. Já a praça de alimentação estará aberta entre 12h e 21h. A área de lazer do estabelecimento tem horários variados: Cinema funciona a partir das 10h; Playland e Planeta Criança abrem das 12h às 21h; Pão de Açúcar funciona das 9h às 21h; e Bodytech permanece aberto das 9h às 14h.

Salvador Norte Shopping: Funcionará normalmente, das 9h às 22h. Já o Hiper Bompreço abrirá das 8h às 21h.

Barra: Lojas, Cinema e Praça de Alimentação funcionam em horário normal, das 9h às 22h. O Barra Gourmet fica aberto das 12 às 23h.

Bela Vista: As lojas, Praça de Alimentação e espaços de Lazer funcionarão normalmente, das 9h às 22h. Já a academia Alpha Fitness abrirá em horário especial, das 9h às 13h.

Itaigara: Terá o funcionamento das lojas e serviços suspensos. Já o Bompreço operará das 7h às 18h.

Paseo: Lojas e serviços operam no horário opcional das 13 às 19h. A praça de alimentação abre as 12h. Já o cinema funciona em horário normal.

Paralela: Funcionará em horário normal, das 9h às 22h.

Cajazeiras: Funcionará parcialmente. As operações de alimentação funcionarão das 12h às 21h e as lojas das 13h às 21h. Já o cinema terá sessões normais.

Outlet Premium: Manterá seu funcionamento normal, com operações de lojas e praça de alimentação abertas das 9h às 21h. Em comemoração à data, nesse dia, turistas e visitantes terão direito aos já tradicionais cupons de descontos. Os benefícios irão oferecer descontos em cima dos valores já reduzidos do Outlet e deverão ser retirados no SAC do empreendimento, localizado no Bloco 3A, ao lado da Chilli Beans.

Mercados

Assaí: A unidade de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana, funciona das 7h às 21h. Já os mercados de Paripe e da cidade de Feira de Santana operam das 7h às 18h. Na Cidade Baixa, o funcionamento é das 8h às 18h.

Extra: A unidade localizada na Paralela opera durante 24h. Na Vasco da Gama e Rótula do Abacaxi, funciona das 7h às 00h.

Pão de Açúcar: A unidade, localizada no Costa Azul, funciona das 7h às 21h.

GBarbosa: As unidades operam em horários diferenciados: Costa Azul das 7h às 21h; Lauro de Freitas das 7h às 22h; Guarajuba as 8h às 21h; Horto Bela Vista das 9h às 22h; Hiper Iguatemi das 7h às 19h; Hiper San Martin das 8h às 19h; Brotas das 7h30 às 18h; Pau da Lima das 7h30 às 19h; Cabula das 8h às 19h

Mercantil Rodrigues: As unidades da Calçada, Ogunjá, Pirajá e Lauro de Freitas funcionam das 7h às 21h.

Sam's Club: Funciona entre 8h e 21h

Walmart e Bompreço: Permanece aberto das 7h às 22h.

Hiper Bompreço: Opera das 7h às 20h.

Maxxi Atacado: Funciona das 8h às 14h.

Todo Dia: Aberto entre 7h e 18h.

Perini: As lojas da Perini vão funcionar em horários especiais. As da Barra, Vasco, Graça e Pituba abrem às 6h30 e fecham às 21h. Já as unidades localizadas nos shopping centers abrem de acordo com cada centro comercial.

Serviços

Correios: Todas as agências dos Correios estarão fechadas.

SAC: Toda a Rede SAC também não irá funcionar durante o feriado.

SalvadorCard: Os postos da Lapa e Comércio estarão fechados. Já as unidades da Estação Pirajpa, Mussurunga e Acesso Norte operam das 6h às 18h.

Tribunal de Justiça do Estado: Como o feriado de Tiradentes será sábado, o TJ-BA funcionará como já atende nos finais de semana.

Plantão do 1º Grau e Audiências de Custódia: Petições pelo e-SAJ. Apenas os autos de prisão em flagrante, medidas sigilosas e pedidos de prisão preventiva são recebidos presencialmente e digitalizados, posteriormente, pela equipe TJ-BA.

Plantão do 2º Grau: Ações devem ser peticionadas pelo Sistema PJe (Processo Judicial Eletrônico). A ferramenta possibilita o peticionamento para as classes Habeas Corpus Cível e Criminal, Agravo de Instrumento Cível, Mandado de Segurança Cível e Criminal, dentre outras classes processuais. Na sede do Plantão há equipamentos à disposição das partes, advogados e interessados para consulta ao conteúdo dos autos digitais, digitalização e envio de peças processuais e documentos.

SineBahia: Por se tratar de um feriado nacional, não haverá funcionamento no sábado em nenhuma unidade.