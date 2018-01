Veja o que abre no primeiro dia útil do ano

Atenção ao recadastramento biométrico: prazo final é dia 31 de janeiro

Quem ainda tem pendências de 2017 para resolver, pode começar nesta terça-feira (2), primeiro dia útil de 2018. As agências bancárias, que fecharam na quinta (28), reabrem hoje, assim como os postos fixos do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC). Entre os serviços mais concorridos, está o recadastramento biométrico dos eleitores, com prazo final no dia 31 deste mês.

O CORREIO lista abaixo alguns dos serviços disponíveis a partir dessa data:

TRE

O prazo final para o recadastramento biométrico é dia 31 de janeiro de 2018, e por isso, aqueles que ainda não fizeram o procedimento devem se apressar: As atividades retornam normalmente nesta terça-feira (2), incluindo a biometria.

As consequências do não recadastramento biométrico são muitas. O cidadão que não fizer o recadastramento até a data limite, de acordo com o Art. 7º do Código Eleitoral, não poderá, dentre outras consequências, obter empréstimos; se inscrever em concurso ou prova para cargo ou função pública; obter passaporte ou carteira de identidade e renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial ou fiscalizado pelo governo.

Estação Pirajá do Metrô:

Atendimento de segunda a sexta, das 7h às 20h, e aos sábados das 7h às 13h;

Estação Bonocô do Metrô:

Atendimento de segunda a sexta, das 7h às 16h;

Assembleia Legislativa da Bahia:

Segunda a sexta, das 8h às 18h;

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia:

Permanece em recesso até 6 de janeiro de 2018

Sede do TRE-BA:

Segunda a sexta, das 8h às 18h.

Estação Ferroviária da Calçada

Segunda a sexta-feira, das 7h às 16h.

BANCOS

Retornam com expediente normal para a realização de todas as operações bancárias na terça-feira (2).

Secretaria da Fazenda: está com o serviço suspenso até o dia 6 de janeiro.

SAC

As atividades retornam normalmente na terça-feira (2).

SAC Shopping Barra: Segunda a sexta, 8h30 às 19h; sábado, 7h às 14h.

SAC Shopping Bela Vista: Segunda a sexta - 09:00 às 18:00 | Sábados – 9h às 13h

SAC Shopping Salvador: Segunda a sexta - 09h às 18h | Sábado - 09h às 13h

SAC Cajazeiras: Segunda a sexta - 07h às 15h30

SAC Comércio: Segunda a sexta - 07h às 15h30

SAC Liberdade: Segunda a sexta - 09h às 17h

SAC Pau da Lima: Segunda a sexta - 07h às 15h30

SAC Periperi: Segunda a sexta - 07h às 15h30

SAC Pernambués: Segunda a sexta - 07h às 15h30

SAC Estação Metro Pirajá: Segunda a sexta - 07h às 20h

SAC Estação metrô Bonocô: Segunda a sexta - 07h às 16h

Justiça

O Tribunal de Justiça da Bahia decretou ponto facultativo para cartórios extrajudiciais. Além disso, o Poder Judiciário permanece em recesso até 6 de janeiro de 2018. Haverá plantão judiciário em locais específicos. Veja abaixo os endereços e telefones das unidades que funcionarão em Regime de Plantão:

Plantão do 1º Grau e Audiências de Custódia - Av. Tancredo Neves, 4.197, Parque Bela Vista (em frente ao Detran, ao lado da Central de Flagrantes da Polícia Civil). Tel: (71) 3241-4043 / 3406.1646

Plantão do 2º Grau - Prédio-sede do TJBA, na 5ª Avenida do CAB, n560, Térreo. Tel: (71) 3372-5610 / Fax: (71) 3371-6355. E-mail: plantao2grau@tj.ba.gov.br

Plantão de Óbito - Rua Professor Martagão Gesteira, 447. Tel: (71) 3245-2277

Juizado do Aeroporto - Aeroporto Internacional de Salvador (térreo, em frente aos Correios). Tel: (71) 3365-4468.

1ª Vara da Infância e Juventude - Crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Rua Agnelo de Brito, transversal à Avenida Garibaldi. Tel: 3203-9328

Posto Pelourinho - Rua Inácio Acioly, nº 26 – sub-solo (próximo ao Bacalhau do Firmino). Tel: 3321-1020

Posto Aeroporto- Aeroporto Luís Eduardo Magalhães - Praça Gago Coutinho, s/n, São Cristóvão Tel: 3204-1011

Terminal Rodoviário de Salvador - Avenida Antônio Carlos Magalhães, 4362, Pernambués. Tel: 3450-6001

Correios

Agências funcionam das 09h às 17h na terça-feira (2).

Shoppings

Salvador Shopping: Segunda a sábado: Lojas - 9h às 22h | Alimentação - 9h às 22h Domingo: Lojas - 13h às 21h | Alimentação - 12h às 21h

SAC: Segunda a Sexta - 09h às 18h | Sábado - 09h às 13h

Bancos: Itaú, Bradesco, Caixa Econômica Federal e Banco 24 Horas

Shopping da Bahia: Segunda a sábado: Lojas - 9h às 22h | Restaurantes - 9h as 22h Domingos e feriados: Lojas - 13h às 21h | Alimentação - 12h às 21h.

Bancos: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Itaú e Banco 24 Horas

Shopping Barra: Segunda a sábado: Lojas, Alimentação e Lazer - 9h as 22h. Domingos: Lojas - 13h as 21h | Alimentação - 12h as 21h

SAC: Segunda a sexta, 8h30 às 19h; sábado, 7h às 14h.

Bancos: Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal e Banco 24 Horas

Shopping Bela Vista: Segunda a Sábado: Lojas - 09h às 22h | Restaurantes – 09h às 22h. Domingos e feriados: Lojas – 13h às 21h | Restaurantes: Domingos e feriados – 12h às 21h.

SAC: Segunda a Sexta - 09:00 às 18:00 | Sábados – 9h às 13h

Bancos: Bradesco, Itaú e Caixa Econômica Federal

Shopping Center Lapa: Segunda a Sexta: Lojas e alimentação - das 9h às 21h. Sábados: Lojas e alimentação - 9h às 20h. Domingos: Apenas cinema e alimentação – 12h às 20h

Bancos: Banco 24 Horas

Shopping Itaigara: Segunda a sexta: lojas e alimentação – 09h ás 21h | Sábado: 09h ás 20h | Domingo: Fechado

Shopping Passeo: Funcionou no domingo (31), até às 15h, e fecha na segunda-feira (1º).

Salvador Norte Shopping: Segunda a sábado: Lojas - 9h às 22h | Restaurantes - 9h às 22h Domingo: Lojas - 13h às 21h | Restaurantes – 12h às 21h

Bancos: Itaú, Caixa Econômica Federal, Banco 24 Horas

Shopping Paralela: Segunda a sábado: Lojas - 09 ás 22h Domingo: Lojas - 12 às 21h

Shopping Piedade: Segunda à Sexta: Lojas - 9h às 21h | Restaurantes – 09h às 21h Sábado: Lojas - 9h às 20h | Restaurantes - 9h às 20h

Bancos: Banco 24h Horas, Caixa Econômica Federal