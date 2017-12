Veja onde comprar os presentes de Natal de última hora

Shoppings, lojas e mercados funcionam em horário especial

A gerente de vendas Roberta de Sousa, 37 anos, veio comprar os presentes de Natal neste sábado (23), na Avenida Sete, com a filha, Giovana, 6. Roberta diz que costuma deixar para a última hora. "Fico empurrando até para ver se consigo alguma promoção. Hoje foi rápido, comprei da família toda", disse, sobre os presentes para seis crianças e dois amigos secretos. Se você está na mesma situação de Roberta se ligue no horário de funcionamento dos locais de compras em Salvador.





Lojas de rua

Avenida Sete, Barroquinha e Baixa dos Sapateiros - lojas abrem neste sábado (23) até 18h. Domingo (24) até 15h e fecham na segunda (25)

Shoppings

Center Lapa

Na véspera do feriado (24), as lojas, quiosques e a praça de alimentação estarão abertos das 09h às 16h. No dia do natal (25), o centro de compras estará fechado.

Outlet Premium (Estrada do Coco)

No dia 24 de dezembro, o Outlet Premium Salvador irá funcionar das 9h às 16h. No 25 de dezembro, o centro de compras estará fechado.

Salvador Norte Shopping

Na véspera do natal (24), o shopping estará aberto das 09h às 18h. No dia do feriado (25), as lojas, quiosques e bancos estão fechados. O Game Station, Clubinho da Criança e Cia e Parquinho Plim Plim irão funcionar das 12h às 21h, o cinema irá funcionar das 13h30 às 22h30. Também neste dia, os estabelecimentos da praça de alimentação irão funcionar opcionalmente, das 12h às 21h.

Salvador Shopping

Durante a véspera do feriado de natal (24), o centro de compras estará aberto das 09h às 18h. No dia 25 de dezembro, lojas e quiosques estarão fechados. A praça de alimentação, o boulervard dos restaurantes e o espaço gourmet terão funcionamento opcional. O Game Station e o Cinemark irão funcionar das 12h às 21h.

Shopping da Bahia

O centro de compras irá promover um plantão especial de 32h, que terá início às 9h do dia 23 de dezembro (sábado) e terminará no dia 24 de dezembro (domingo), às 18h. No dia 25, as lojas estarão fechadas e as praças de alimentação e os espaços de lazer irão funcionar das 12h às 21h.

Shopping Barra

No dia 24 de dezembro, as lojas e a praça de alimentação irão funcionar das 09h às 18h. O Barra Gourmet abrirá a partir das 12h. Na segunda-feira (25), o centro de compras estará fechado.

Shopping Bela Vista

Na véspera do feriado (24), as lojas e os espaços de alimentação e lazer irão funcionar das 09h às 18h. Já a academia Alpha Fitness irá funcionar das 09h às 13h. Já no dia do feriado (25), as lojas e a academia Alpha Fitness estarão fechadas e os espaços de alimentação e lazer irão funcional facultativamente das 12h às 21h.

Shopping Cajazeiras

No dia 24, o estabelecimento irá funcionar das 09h às 16h. No dia do feriado (25), o centro de compras estará fechado.

Shopping Paralela

Durante o dia 24 de dezembro, as lojas e espaços de lazer e alimentação estarão abertos das 08h às 18h. No dia 25, o centro de compras estará fechado.

Shopping Paseo

Durante a véspera do feriado (24), as lojas irão funcionar opcionalmente das 09h às 15h. No dia 25 de dezembro, o centro de compras estará fechado.

Shopping Piedade

O shopping estará aberto das 08h às 18h durante a véspera do feriado (24). Na segunda-feira (25) o centro de compras estará fechado.







Lojas e supermercados

GBarbosaNo dia 24, as lojas do Iguatemi e de Lauro de Freitas irão funcionar das 06h às 18h. Já os estabelecimentos das Costa Azul, Brotas, San Martin, Pirajá, Cabula, Pau da Lima e Guarajuba estarão abertos das 7h às 18h, a unidade do shopping Bela Vista funciona de acordo com o horário do centro de compras. No dia 25, todas as lojas estarão fechadas.

Mercantil Rodrigues

Dia 24: Calçada, Ogunjá e Pirajá e Lauro de Freitas – das 7h às 19h; Dia 25 - Todas as lojas estarão fechadas.



Mercado do Rio Vermelho

No dia 24 de dezembro, o local ficará aberto das 07h às 15h. Já no dia 25, o centro de compras estará fechado.

Restaurante Madero

No dia 24, os dois restaurantes (no Salvador Shopping e no Shopping Barra) funcionarão das 12h às 17h. Já no dia 25, a unidade do Salvador Shopping funcionará das 12h às 21h e a do Shopping Barra estará fechada.

Baby Beef Alvarez

Na véspera do feriado (24), o local abrirá somente no almoço, das 11h45 às 18h. Já no Natal (25) funcionará normalmente das 11h45 às 00h.

Ferreira Costa

24/12 – 8h às 14h30

25/12 – fechado

Lojas Walmart e Bompreço

24/12– 7h às 20h

25/12– fechadas

Sam´s Club

24/12 - 8h às 18h

25/12 - fechado

TodoDia

24/12– 7h às 18h

25/12 – fechadas



Perini

Durante a véspera do feriado (24), as lojas da Barra, Pituba, Vasco da Gama e Graça irão funcionar das 6h às 20h. No dia do natal, todas as lojas estarão fechadas.

Pão de Açúcar

Costa Azul

24/12– 7h às 18h

25/12 - loja fechada

Extra

Paralela / Vasco / Rótula

24/12 - 7h às 18h

25/12 loja fechada

Assaí

Paripe / Cidade Baixa / Lauro de Freitas / Vitória da Conquista / Feira de Santana / Jequié

24/12– 07h às 17h

25/12 - loja fechada







Se ao invés de compras você quiser se divertir:

Zoológico

Funciona normalmente nos dias 24 e 25 de dezembro, das 8h30 às 17h.