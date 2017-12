Veja os 17 locais que terão queima de fogos em Salvador

Cidade terá show pirotécnico de até 15 minutos

Quem for passar o Réveillon em Salvador neste domingo (31) poderá escolher entre 17 pontos para contemplar a queima de fogos que marca a virada do ano.

Para dar as boas vindas a 2018, a capital baiana vai ter shows pirotécnicos em mais 16 lugares, além do Festival Virada Salvador, que acontece deste quinta (28), na orla da Boca do Rio.

Ao todo, são 17 toneladas de fogos. Onze toneladas estarão concentradas apenas na Boca do Rio, onde o show será mais longo. Outras seis toneladas serão distribuídas na orla da cidade - Barra, Rio Vermelho, Amaralina, Jardim de Alah, Patamares, Itapuã, Boa Viagem, Ribeira e Paripe - além de Cajazeiras 10, Santo Antônio Além do Carmo e Periperi. Também foram contempladas as ilhas de Paramana, Bom Jesus dos Passos, de Maré, de Santana.

A queima de fogos principal ocorrerá no Festival Virada Salvador - onde a cantora Ivete Sangalo vai recepcionar a chegada de 2018. Segundo as informações da Empresa Salvador Turismo (Saltur), ligada a Secretaria Municipal de Turismo e Cultura (Secult), a queima principal vai ter 15 minutos de duração e efeitos 3D. As demais terão de oito a 10 minutos de duração.

Confira os locais da cidade que terão show pirotécnico:

Barra

Onde: Atrás do Farol da Barra

Duração: 10 minutos

Rio Vermelho

Onde: Atrás da Colônia dos Pescadores

Duração: 10 min

Amaralina

Onde: Praia de Amaralina

Duração: 8 min

Jardim de Alah

Onde: Praia do Jardim de Alah

Duração: 10 min

Patamares

Onde: Praia de Patamares

Duração: 8 min

Itapuã

Onde: Praia de Itapuã

Duração: 8 min

Cajazeiras 10

Onde: Campo da Pronaica

Duração: 8 min

Boa Viagem

Onde: Praia da Boa Viagem

Duração: 8 min

Santo Antônio Além do Carmo

Onde: Encosta do Largo de Santo Antônio

Duração: 8 min

Ribeira

Onde: Praia da Ribeira

Duração: 8 min

Periperi

Onde: Campo de Futebol / Esporte Clube Periperi

Duração: 8 min

Paripe

Onde: Praia de Tubarão

Duração: 8 min

Ilha de Paramana

Onde: Praia de Paramana

Duração: 8 min

Ilha Bom Jesus dos Passos

Onde: Praia de Bom Jesus dos Passos

Duração: 8 min

Ilha de Maré

Onde: Praia da Ilha de Maré

Duração: 8 min

Ilha de Santana

Onde: Praia da Ilha de Santana

Duração: 8 min

*Integrante da 12ª turma do Programa Correio de Futuro, com coordenação da editora Mariana Rios