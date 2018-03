Veja programação das paróquias para o fim de semana Santo

Missas, procissões e eventos ocorrem em 13 comunidades

No período da Semana Santa, vivenciada pela Igreja Católica até domingo (1º), acontecem diversos eventos, entre missas e procissões, nas paróquias e comunidades da Arquidiocese de Salvador.

Em 13 locais os fiéis podem participar de celebrações que relembram a Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus.

Confira abaixo a agenda religiosa pela cidade para o período:

Arquidiocese de Salvador:

O arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, dom Murilo Krieger, presidirá nesta Sexta-feira da Paixão (30) a Liturgia da Paixão, a partir das 15h, na Igreja Nossa Senhora do Carmo, no Centro Histórico. Depois, os fiéis sairão em procissão, carregando imagens do Senhor Morto e de Nossa Senhora das Dores, quando relembram os últimos passos de Jesus no caminho até o calvário.

No Sábado Santo, a Vigília Pascal (31) terá início às 19h, na Igreja São Pedro dos Clérigos.

No último dia de celebração, o Domingo de Páscoa (1º), os fiéis celebram a ressureição de Cristo, quando dom Murilo presidirá a Missa no Domingo de Páscoa, às 10h, na Igreja São Pedro dos Clérigos.

Paróquia São Paulo Apóstolo (IAPI):

30 de março, às 15h, na Matriz – Liturgia da Paixão

31 de março, às 19h, na Matriz – Vigília Pascal

Paróquia Nossa Senhora da Penha de França (Ribeira):

30 de março, 5h30 – Via Sacra pelas ruas do bairro, saindo da Igreja do Rosário; 8h às 12h, na Matriz, manhã de silêncio e oração; 12h, na Matriz, Ofício das Trevas; 14h30, na Matriz, Terço da Misericórdia; 15h, na Matriz, celebração da Paixão do Senhor, com adoração da Santa Cruz, seguida da procissão do Senhor Morto

31 de março, na Matriz: às 17h, batizados; às 18h, Vigília Pascal

1º de abril – às 6h acontecerá a concentração na Igreja localizada no Humaitá, seguida de procissão marítima, às 7h, com os pescadores. Neste dia

haverá missa às 8h, na Matriz, e às 18h, na Igreja do Rosário

Paróquia Divino Espírito Santo (Vale dos Lagos):

30 de março – Sexta-feira da Paixão: 6h Via Sacra na comunidade São Lázaro (concentração no largo do Condomínio Asa); 15h Celebração da Paixão do Senhor na Matriz e na Comunidade São Lázaro; 17h, Procissão do Senhor Morto, na Matriz

31 de março, às 18h, na Matriz – Bênção do Fogo e Celebração da Vigília Pascal. Às 19h haverá a Celebração da Vigília Pascal na Comunidade São

Lázaro;

1º de abril – Domingo de Páscoa: 7h30 missas na Matriz e na Capela São Rafael; 10h missas nas comunidades São Luis e São Lázaro; 17h missa na Capela São Rafael; 19h missa na Matriz

Paróquia Santo Amaro de Ipitanga (Centro, Lauro de Freitas):

30 de março, às 16h, na Matriz e na Comunidade Nossa Senhora de Fátima - Liturgia da Paixão do Senhor

31 de março, às 19h, na Matriz e na Comunidade Bom Pastor – Vigília Pascal

1º de abril – Páscoa da Ressurreição do Senhor: 7h30 missas nas comunidades Bom Pastor e São Mateus; 8h Missa na Matriz; 9h30 Missas nas omunidades São Pedro e Nossa Senhora de Fátima

Paróquia Nossa Senhora de Nazaré (Nazaré):

30 de março – Sexta-feira Santa: 6h Via Sacra; 15h Celebração da Paixão do Senhor no Santuário Bossa Senhora Auxiliadora; 16h30 Procissão do Senhor Morto

31 de março, às 18h – Vigília Pascal, com a Bênção do Fogo na Praça Almeida Couto

1º de abril – Domingo da Ressurreição do Senhor: Missas às 8h, 10h e 17h, na Matriz

Paróquia Nossa Senhora da Conceição (Lapinha):

30 de março – Sexta-feira da Paixão: 18h, na Matriz, celebração da Paixão do Senhor; 19h, na Matriz - Procissão do Senhor Morto

31 de março, às 19h30, na Matriz – Vigília Pascal

1º de abril – Domingo de Páscoa: Missas às 7h30 e 18h, na Matriz.

Paróquia Nossa Senhora dos Alagados e São João Paulo II (Alagados):

30 de março – Sexta-feira Santa: 6h30 Via Sacra, saindo da Base Comunitária; 12h15 Jejum comunitário (salão paroquial); 14h – Meditação da Cruz (Matriz); 15h Ofício da Paixão (Matriz); 19h Vigília Pascal (Matriz)

1º de abril (Domingo de Páscoa): 9h – Missa de Páscoa (Matriz)

Paróquia São José Operário (Pernambués):

30 de março – Sexta-feira da Paixão: 6h – Via Sacra, seguida de adoração ao Santíssimo Sacramento e confissões até 12h; 16h – Celebração e encenação da Paixão de Cristo;

31 de março – Sábado de Aleluia: 20h – Vigília Pascal

1º de abril – Domingo de Páscoa: 7h30 – Missa

Santuário Nossa Senhora da Conceição Aparecida (Imbuí):

30 de março – 9h Encenação da Via Sacra; 17h Liturgia da Paixão

31 de março – Sábado de Aleluia:

9h – Exercício Espiritual; 18h Vigília Pascal

1º de abril – Domingo de Páscoa: Missas às 7h, 9h, 12h, 17h e 19h

Paróquia São Lucas Evangelista (Marechal Rondon):

30 de março – 8h Via Sacra na Matriz; 16h Liturgia da Paixão, na Matriz

31 de março – Sábado de Aleluia: Procissão saindo da Comunidade São Jorge, às 18h, e seguindo até a Matriz, onde haverá Missa

1º de abril – Domingo de Páscoa: 8h – Missa, na Matriz

Paróquia São João Evangelista (Mussurunga):

30 de março – Sexta-feira da Paixão: 16h – Via Sacra, saindo do fim de linha do Setor C, e seguindo até a Matriz, onde haverá a Liturgia da Paixão

31 de março – Sábado Santo: 19h – Vigília Pascal

1º de abril – Domingo de Páscoa: 7h - Missas na Matriz e na Comunidade Maria de

Nazaré; 19h – Missa na Matriz

Paróquia Menino Jesus de Praga (Liberdade):

30 de março – Sexta-feira da Paixão: 16h Via Sacra e Celebração da Paixão do Senhor, na Matriz

31 de março – Sábado de Aleluia: 19h Vigília Pascal, na Matriz

1º de abril – Domingo de Páscoa: 8h Missa na Matriz

Paróquia Nossa Senhora do Resgate (Resgate):

30 de março – Sexta-feira da Paixão: 5h Via Sacra; 15h Liturgia da Paixão

31 de março – Sábado de Aleluia: 18h Vigília Pascal

1º de abril – Domingo de Páscoa: Missas às 6h, 8h, 12h, 17h e 19h