Veja quem é a preferida dos leitores do CORREIO no Deusa do Ébano

A candidata Joice Nascimento, 32 anos, de Sussuarana, é a preferida dos leitores do CORREIO na disputa para ser a Deusa do Ébano do Ilê Aiyê. Ela conquistou 2 mil votos nos três dias que a enquete ficou no ar no site do jornal. Em segundo lugar aparece Lorena Mattos, 20 anos, também de Sussuarana, com 1,8 mil votos. Ialê Marley, 25 anos, da Federação, ficou em terceiro com 1,5 mil votos.

Vale lembrar que a votação do CORREIO não tem qualquer influência na escolha oficial, que acontece hoje à noite, a partir das 20h, na Senzala do Barro Preto. O CORREIO vai acompanhar o evento e você poderá ver tudo que vai rolar em tempo real pelas nossas redes sociais (@correio24horas e https://www.facebook.com/correio24horas)

CONHEÇA TODAS AS CANDIDATAS DO CONCURSO DA DEUSA DO ÉBANO

O título exige uma série de cuidados das candidatas. Tem que se preparar com os figurinos, com a dança e, além de tudo, com a personagem de “realeza”. A candidata Milena Sampaio Nascimento, por exemplo, idealizou o figurino há cerca de dois meses. “Pensei antes de me inscrever. Esperem a surpresa, porque eu acho que vamos arrasar”, adianta. Elas participaram durante a semana de uma oficina que foi uma preparação para a grande noite promovida pelo Grupo em estudo de danças afro de deusa e rainhas (Gedar).

Evento

A premiação este ano tem, pela primeira vez, uma candidata norte-americana entre suas 16 participantes. A edição 2018 conta com patrocínio da Avon e tem como inspiração o tema do Carnaval do Ilê Aiyê 2018: Mandela. A Azânia celebra o centenário de seu Madiba. “Mergulhei na representatividade de Nelson Mandela para entender o que exatamente fundamenta sua relevância enquanto ícone dessa luta e escrevi o roteiro em cima da pergunta: o que seriam metas de um cara como Mandela hoje no Brasil?”, contou Elísio.

A noite terá participações de Mateus Aleluia, da atriz e cantora transformista Divina Valéria, o ator da Rede Globo David Jr (o Dom, de Pega Pega). e a atriz Thais Araújo, que gravou a mensagem de abertura da noite. Enquanto a mensagem for lida na voz de Thais, um vídeo apresenta as 16 candidatas.

Rosana Dias (André Frutuoso/Odu Comunicação) Sheryland Neal (André Frutuoso/Odu Comunicação) Camila Cruz (André Frutuoso/Odu Comunicação) Ivana Paixão (André Frutuoso/Odu Comunicação) Jessica Almeida (André Frutuoso/Odu Comunicação) Jamile Fátima (André Frutuoso/Odu Comunicação) Milena Sampaio (André Frutuoso/Odu Comunicação) Tainá de Palmares (André Frutuoso/Odu Comunicação) Rafaela Rosa (André Frutuoso/Odu Comunicação) Nívea Alice (André Frutuoso/Odu Comunicação) Iale Marley (André Frutuoso/Odu Comunicação) Lorena Matos (André Frutuoso/Odu Comunicação) Rosa Carine (André Frutuoso/Odu Comunicação) Honara Paixão (André Frutuoso/Odu Comunicação) Ana Paula Silva (André Frutuoso/Odu Comunicação) Joice Nascimento (André Frutuoso/Odu Comunicação)

Também está previsto para a abertura do evento um desfile de moda que vai misturar três grifes de moda afro, Meninos Rei, Black Atitude e Lab Fantasma, esta última do artista e empresário Fióti (irmão de Emicida). Na passarela, 90% dos modelos serão homens, da Agência PjT Models, que vem se destacando por ter um cast formado por talentos garimpados nas periferias de Salvador.

Anfitriã da casa, a Band’Aiyê traz para diversos momentos da noite o repertório de grandes músicas do Ilê Aiyê. Ápice do espetáculo, a revelação da vencedora ao título de Deusa do Ébano 2018 acompanha a despedida da atual dona da coroa, a professora de dança Gisele Soares, passagem prevista como uma das mais emocionantes do roteiro. Este ano, além do Troféu Perfil Azeviche (2º e 3º lugares) e do Troféu Deusa do Ébano (1º lugar), as vencedoras serão premiadas com fantasias do bloco Ilê Aiyê.

O show de encerramento fica por conta do grupo de pop funk carioca Dream Team do Passinho.

Serviço:

39ª Noite da Beleza Negra

Dia: 20 de janeiro (sábado)

Horário: 20h

Local: Senzala do Barro Preto – Ladeira do Curuzu, Liberdade

Ingressos: R$ 50 (pista); R$ 100 (camarote) – Valores Promocionais

Vendas: Senzala do Barro Preto e Boutique do Ilê (Pelourinho)

Vendas online: IngressoRapido.com.br