Veja se seus dados foram comprometidos no vazamento do Facebook

Escândalo fez Facebook rever uso de aplicativos de terceiros na plataforma

Maior escândalo da história do Facebook, o vazamento de dados de usuários pode ter atingido cerca de 440 mil brasileiros. Desde a segunda-feira (9), a rede social está disponibilizando para os usuários a informação sobre se seus dados foram comprometidos. Os dados de usuários foram compartilhados com a Cambridge Analytica, empresa de pesquisas políticas. Ao todo, eles conseguiram informações com 87 milhões de usuários. Os dados foram conseguidos através de um teste de personalidade chamado "This is Your Digital Life". Quem fazia o quiz dava acesso aos seus dados e aos dos amigos.

A revelação do caso fez com que o Facebook fizesse mudanças em como lida com aplicativos de terceiro, que agora não podem ter mais acesso, por exemplo, a dados de amigos dos usuários que os utilizam.

Como verificar

Desde ontem, o Facebook está informando no Feed de Notícias quem teve os dados comprometidos. Caso você não tenha visto o aviso e queira ter certeza que realmente não teve informações vazadas, deve acessar essa página de ajuda.

A seção intitulada “Minhas Informações Foram Compartilhadas?” explica se você e seus amigos realizaram o quiz problemático em questão – mas o site não revela os nomes de quais amigos fizeram isso, em caso positivo.

Aproveitando que está tirando um tempo para verificar a segurança do seu Facebook, confira também para quais aplicativos você deu autorização para acessar sua conta e desabilite os que já não considera mais necessários.