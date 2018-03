Vela virtual e tour: Basílica da Conceição da Praia lança site neste domingo (18)

Portal será lançado às 8h, durante a Santa Missa

A Basílica Santuário de Nossa Senhora da Conceição da Praia, no Comércio, em Salvador, não vai mais precisar ser destino obrigatório para quem quiser fazer orações, pedidos ou acender uma vela para a santa padroeira da Bahia. A partir deste domingo (18), quando será lançado o site oficial da Basílica, a engangelização vai fixar mais "tecnológica".

"Será possível fazer pedido de oração, relatar testemunhos de graças alcançadas por intercessão da Imaculada Conceição e acender uma vela virtual por alguma intenção", explica, em nota, a Irmandande do Santíssimo Sacramento e Nossa Senhora da Conceição da Praia, mantenedora da Basílica e principal idealizadora do projeto. Também vai dar para fazer um tour virtual online por dentro da Basílica. O objetivo, diz, é "ampliar a missão evangelizadora do Santuário".

O site da Basílica será lançado neste domingo, às 8h, durante a Santa Missa, presidida pelo Reitor da Basílica, padre Adilton Pinto Lopes.

Além das orações virtuais, no site será possível conferir os horários das missas, a Liturgia Diária, rezar o Santo Ofício da Imaculada, conhecer as notícias e novidades da Basílica, ver fotos, vídeos, informativos. Ainda vai dar para conhecer mais sobre o Coral da Basílica, o Projeto Social IMA (Igreja Mãe e Amiga), além de se cadastrar na Campanha Filhos da Imaculada, que ajuda na manutenção do templo.