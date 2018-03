Vendas continuam em alta

Por Antônio Meira Jr.

O Carnaval e o menor número de dias úteis impactaram nas vendas de fevereiro, mas o mercado cresceu em relação ao ano passado. Em janeiro foram emplacados 175.546 unidades de automóveis e comerciais leves e em fevereiro 151.691, queda de 13,59%. No entanto, quando comparado com fevereiro do ano passado - que não teve o impacto do Carnaval - as vendas foram 14,58% maiores. No mercado de caminhões e ônibus, fevereiro teve queda de 8,64% em relação a janeiro. Mas se a comparação for com fevereiro de 2017, o crescimento foi de 60%. No segmento de motos, as vendas caíram 18,19% no comparativo de fevereiro com janeiro e cresceram 4,15% na análise com o mesmo período do ano passado.

DIVISÃO POR MARCA

A General Motors manteve a liderança com 18,06% de participação nas vendas de automóveis e comerciais leves em fevereiro. Com 14,86%, a Volkswagen continua superando a Fiat, que somou 11,42%. A Hyundai ficou com a quarta posição (9,42%), pouco à frente da Ford (9,09%), quinta colocada. Na sequência, da sexta à décima posição ficaram: Toyota (8,07%), Renault (7,84%), Honda (6,47%), Nissan (4,30%) e Jeep (3,95%).

MODELOS MAIS VENDIDOS

O Chevrolet Onix segue imbatível e acumulou 12.797 unidades emplacadas em fevereiro. O Hyundai HB20 passou para a segunda posição com 7.364 carros e passou o Ford Ka, que teve 6.570 emplacamentos. O Volkswagen Polo surpreendeu e passou a ser o modelo mais vendido da marca no país com 4.942 exemplares e ficou com a quarta posição. Outro destaque foi o Renault Kwid, que depois dos ajustes na produção está de volta ao ranking dos dez mais vendidos com 4.506 unidades. O VW Gol ficou em sexto (4.491), a Fiat Strada em sétimo (4.137), o Toyota Corolla em oitavo (3.869), o Chevrolet Prisma em nono (3.841) e o Jeep Compass em décimo (3.786).

Foto: Divulgação

A BAHIA CONTINUA

A Mitsubishi divulgou seu calendário de ralis para este ano e a Bahia vai novamente sediar uma etapa. A trilha do MotorSports no estado, com largada em Salvador, vai acontecer dia 27 de outubro. No Nordeste, outros dois estados foram confirmados: Alagoas e Pernambuco. A etapa pernambucana, sediada na cidade de Gravatá, será a primeira da região, dia 26 de maio. Em Maceió, o rali será realizado dia 4 de agosto.

Foto: Divulgação

CORES PREFERIDAS

A divisão de tintas da Basf apresentou uma análise global sobre a distribuição de cores no mercado automotivo no ano passado. De acordo com o estudo, o branco manteve a liderança global, em todos os segmentos, com uma participação de mercado de quase 40%. Juntamente com o preto, cinza e prata, as cores acromáticas continuam figurando como as mais importantes. Quando se trata de cores cromáticas, a participação do azul e vermelho é quase igual, seguida do marrom. A visão geral dos segmentos de automóveis mostra que: quanto menor o carro, mais viva é a cor.

MERCADO ESTADUAL

Na Bahia, a liderança nas vendas também foi do Onix. O hatch da Chevrolet somou 493 unidades em fevereiro e abriu mais vantagem em relação ao Hyundai HB20 (292) e Fiat Strada (267). O Ford Ka ficou em quarto (240) e o Toyota Corolla em quinto (215). Do sexto ao décimo colocado ficaram: Fiat Toro (205), Jeep Compass (175), Hyundai Creta (168), VW Polo (163) e o Toyota Etios hatch (157).

SUVS SE DESTACAM

O crescimento dos utilitários esportivos, com um maior número de modelos e aumento de vendas, influencia significativamente os indicadores de popularidade. O branco e o preto ainda são cores dominantes neste segmento, mas o vermelho, azul e

principalmente o marrom estão se destacando cada vez mais, refletindo o crescimento esperado e a diversificação da gama de modelos destes veículos robustos.

MUDANÇA DE ROTA

A Volvo Cars em Salvador está passando por um período de transição. Depois de atuar dez anos com a marca sueca na Bahia, a Rota Premium encerra suas atividades dia 15. A partir do dia 17 a Volvo será representada pelo Grupo GNC e a concessionária será na Avenida Paralela.