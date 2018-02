Vendas de ingressos para camarote têm aumento de 15%

Preços de camarotes variam entre R$ 60 e R$ 2.590 por noite

Salvador teve um aumento de 15% nas vendas de camarotes para o Carnaval 2018, em relação ao ano passado, segundo a Associação Baiana de Camarotes (ABC). Segundo a Prefeitura de Salvador, o incremento das vendas é efeito das ações para atrair visitantes, como o lançamento antecipado do Calendário Oficial do Verão, em São Paulo, e as melhorias realizadas na cidade.

Segundo a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult), um dos fatores do aumento é o aquecimento do verão, que esse ano conta com uma estimativa de 2,5 milhões de turistas vindo à capital, gerando uma movimentação na economia de R$ 3,9 bilhões.

“A história mostra que sempre houve estruturas com esse conceito na folia, ainda que nas varandas dos prédios, mas com o objetivo de fazer com que as pessoas assistissem ao Carnaval. São dois públicos: o que gosta de participar e o que gosta de assistir, e há também aquelas pessoas que vão um dia para o bloco e no outro prefere o camarote. Isso é o que faz o Carnaval de Salvador ser único. Nós temos cada vez mais atrativos, conforto e segurança nas cabines para oferecer. Por isso, vale à pena investir”, diz o presidente da ABC, Clínio Bastos.

Até o momento, 20 camarotes já solicitaram licença à Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) e iniciaram a montagem das estruturas. Houve a redução de um camarote, graças à união do Cerveja e Cia e Camarote do Reino, que deu origem ao Camarote Club, no circuito Barra-Ondina. Segundo Clínio, os preços para os foliões variam entre R$ 250 e R$ 2.590 por dia, entre as nove estruturas associadas à ABC.

Além dos associados, há quem cobre preço promocional de R$ 60 para as instalações, como o Camarote Universitário, em Ondina, ou R$ 130, como o Casa da Barra, na Avenida Oceania. A expectativa é que as estruturas tenham uma média de público de 3 mil pessoas por dia. Um dos camarotes mais procurados, o Salvador espera atrair cinco mil pessoas por dia, em uma grande estrutura que contará com o show interno de Wesley Safadão.

Fiscalização

A Sedur realiza fiscalização das estruturas montadas nos principais circuitos da folia: Dodô (Barra/Ondina) e Osmar (Campo Grande/Castro Alves). As vistorias diárias ocorrem antes, durante e depois da festa.

Em operação realizada no primeiro sábado de janeiro, o órgão emitiu 258 notificações para camarotes, praticáveis, balcões e donos de imóveis localizados nos circuitos para cuidados com os passeios, ordenamento de estabelecimentos comerciais e demais atividades para a festa.