Vendas de ingressos para nova turnê de Lenine começam na segunda (19)

Salvador será o primeiro local a receber o novo show

O cantor Lenine escolheu Salvador como palco de estreia da sua nova turnê. O show, que marca o lançamento do seu 13º disco, intitulado Em Trânsito, será realizado no dia 19 de maio, que ocorre em um sábado, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. O evento, prometido para começar às 19h, já tem ingressos à venda a partir da segunda-feira (19). Com ingressos que variam entre R$ 30 e R$ 60, o repertório reserva canções inéditas, além dos hits que marcaram a trajetória do artista. Compras poderão ser feitas na bilheteria do TCA, em SAC's do shopping Barra ou Bela Vista ou, ainda, no site do Ingresso Rápido.



Lenine estará no palco ao lado de Bruno Giorgi, que assina a direção musical e também assume a guitarra. Também compõem o palco JR Tostoi (guitarra e vocais), Guila (baixo, synth e vocais) e Pantico Rocha (bateria e vocais). Entre as canções já conhecidas que fazem parte do show, estão canções como Tubi Tupy (parceria com Carlos Rennó) e É o que me interessa (com Dudu Falcão). Relembre um dos sucessos do cantor abaixo e confira uma playlist com outras músicas clicando aqui.







Serviço

Quando? 19 de maio (sábado)

Quanto? Plateia - R$ 30 | R$ 60; Camarote – R$ 60 | R$ 120.

Vendas: Bilheteria do TCA, SAC's Barra e Bela Vista e site Ingresso Rápido.