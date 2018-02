Vendedor ambulante é esfaqueado por companheira no Furdunço

Crime ocorreu na tarde deste domingo (4)

O vendedor ambulante Josenildo Souza de Santana, que não teve a idade revelada, foi esfaqueado pela companheira, na tarde deste domingo (4), quando trabalhava no Furdunço, na Barra, em Salvador. A suspeita ainda não foi identificada.

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde permanece internada. Conforme Boletim de Ocorrência registrado na unidade, ele relatou que foi atacado pela esposa, armada com uma faca de serra, quando vendia cerveja no circuito do pré-Carnaval.

Em contato com o CORREIO, a titular da 14ª Delegacia (Barra), delegada Carmen Dolores Bittencourt, informou que o caso foi registrado por um delegado plantonista e que ainda não tinha informações sobre a circunstância do crime.