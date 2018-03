Vereador de Paulo Afonso é preso por tentativa de homicídio

Outros três parentes de Bero são procurados pela polícia

Alberico Carlos Caetano da Silva, vereador da cidade de Paulo Afonso, foi preso na noite da última segunda-feira (12) por tentativa de homicídio contra duas pessoas. Mais conhecido como Bero, ele tinha um mandado de prisão temporária em aberto. O homem se entregou em uma unidade da Polícia Rodoviária Federal (PRF) do município de Cabroró, em Pernambuco, e foi recambiado para a Bahia.

Bero e mais três parentes tiveram prisão temporária decretada por tentativa de homicídio e associação criminosa. (Foto: Divulgação)

A prisão foi solicitada pela Delegacia de Paulo Afonso. A titular da unidade, Antônia June, revelou que mais três parentes dele também estão sendo procurado: Antônio Carlos, o “Toinho”, Geovane Carlos, o “Vando”, e Cleiton.

“Em 23 de fevereiro, eles tentaram matar Rogério Eloi da Silva e Jeová do Nascimento Melo, por uma desavença pessoal, no bairro Boa Esperança. O mandado que cumprimos contra Bero é o mesmo contra os outros três familiares dele, que estão sendo procurados, por tentativa de homicídio e associação criminosa”, explicou Antônia Jane.

Capturados

No dia do crime, a polícia prendeu um sobrinho de Bero, Girlano Cleber Caetano da Silva. Com ele, foram apreendidos um rifle calibre ponto 44, com sete munições. Encaminhado para audiência de custódia, Cleber foi solto após pagar uma fiança arbitrada pelo juiz. A arma foi encaminhada para perícia.