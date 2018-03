Vereadora do PSOL é morta a tiros dentro de carro no Rio

Minutos antes do crime, Marielle participou do evento de empoderamento feminino e ativismo contra o racismo

A Polícia Civil do Rio de Janeiro está a procura dos suspeitos que mataram a vereadora Marielle Franco (PSOL) na noite desta quarta-feira (14), no Centro do capital carioca. Ela foi baleada dentro de um carro na Rua Joaquim Palhares. O motorista do veículo também foi morto a tiros. A assessora sobreviveu.

Com 46.502 votos nas eleições de 2016, Marielle foi a quinta vereadora mais votada do Rio. Equipes do 4° Batalhão da Polícia Militar (São Cristóvão) esteve no local, mas ninguém foi preso. Também não há informações sobre a identificação dos suspeitos.

Minutos antes do crime, Marielle participou do evento de empoderamento feminino e ativismo contra o racismo 'Jovens Negras Movendo as Estruturas', que aconteceu na Casa das Pretas, na Lapa. O evento foi transmitido ao vivo na página do Facebook da vereadora.

Marielle era socióloga com mestrado em Administração Pública e presidente da Comissão da Mulher da Câmara. Ela deixa uma filha.

Denúcia

No dia 11 de março, a vereadora usou seu perfil no Facebook para denunciar a morte de dois jovens e a truculência policial em ações na zona norte do Rio de Janeiro. Na publicação, ela acusa a PM de matar e jogar os corpos de dois jovens da comunidade em um valão.

"Precisamos gritar para que todos saibam o está acontecendo em Acari nesse momento. O 41° Batalhão da Polícia Militar do Rio de Janeiro está aterrorizando e violentando moradores de Acari. Nessa semana dois jovens foram mortos e jogados em um valão. Hoje a polícia andou pelas ruas ameaçando os moradores. Acontece desde sempre e com a intervenção ficou ainda pior", diz na postagem.

Segundo o jornal Dia, a PM confirmou que realizou uma operação na comunidade, mas não confirmou as mortes e nem falou sobre as denúncias.

Violência no Rio

Nesta quarta o PSOL protocolou uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no Supremo Tribunal Federal (STF) contra a intervenção federal de natureza militar no Rio de Janeiro. No pedido, o partido de oposição pede a concessão de medida cautelar suspendendo os efeitos do decreto de intervenção.