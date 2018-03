Vetado de última hora, Brumado desfalca o Bahia

Com incômodo na coxa, atacante é vetado pelo médicos e não enfrenta a Juazeirense

O atacante Júnior Brumado não vai defender o Bahia no primeiro jogo da semifinal do Campenato Baiano, sábado (17), às 18h30, contra a Juazeirense, no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro. Se queixando de incômodo muscular na coxa, o atacante não treinou nesta sexta-feira (16) e foi vetado pelo departamento médico do clube. O prata da casa, 18 anos, já estava sentindo dor, mas treinou normalmente durante toda a semana. Ele brigava pela titularidade com o também atacante Kayke.

Além de Júnior Brumado, outros quatro atletas também estão vetados pelos médicos: os laterais João Pedro (dor no joelho) e Mena (lesão na coxa), além dos meias Allione (dor no joelho) e Régis (incômodo muscular). O técnico Guto Ferreira também não poderá contar com o zagueiro Rodrigo Becão e o volante Edson, que foram suspensos pelo Tribunal de Justiça Desportiva da Bahia após se envolverem na briga registrada no Ba-Vi do dia 18 de fevereiro, no Barradão.

Apesar dos desfalques, o técnico tricolor contará com o retorno do volante Gregore, que está recuperado de contusão. Ele se machucou justamente no estádio Adauto Moraes, quando o Bahia venceu a Juazeirense por 2x1, no dia 4 de março, na fase classificatória do estadual. Gregore reassume a posição ocupada por Edson nos dois últimos jogos disputados pela equipe azul, vermelha e branca.

Guto Ferreira não confirmou se manterá Elton entre os titulares e, portanto, o esquema com três volantes, como atuou na derrota por 1x0 contra o Náutico, pela Copa do Nordeste, ou se voltará a escalar Élber no ataque.

O Bahia deve ir a campo com: Douglas, Nino Paraíba, Tiago, Lucas Fonseca e Léo; Gregore, Vinicius, Elton, Zé Rafael e Edigar Junio; Kayke.

A delegação do Bahia viaja para Petrolina, cidade pernambucana vizinha a Juazeiro, nesta sexta-feira (16), às 16h20. Confira a lista com os 20 atletas relacionados para o primeiro jogo da semifinal do estadual:

GOLEIROS: Anderson e Douglas

LATERAIS: Léo e Nino

ZAGUEIROS: Everson, Grolli, Lucas Fonseca e Tiago

MEIO-CAMPISTAS: Elton, Felipe, Gregore, Luis Fernando, Marco Antônio, Nilton, Vinicius e Zé Rafael

ATACANTES: Edigar Junio, Élber, Geovane Itinga e Kayke