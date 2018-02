Via Barradão será inaugurada um dia antes do Ba-Vi

Avenida Mário Sérgio Pontes de Paiva, que liga a Avenida Paralela ao estádio rubro-negro, será aberta em 17 de fevereiro

Um antigo sonho dos rubro-negros está bem próximo de acontecer. A Via Expressa Barradão, que liga a Avenida Paralela ao estádio do Vitória, já tem data de inauguração. Batizada de Avenida Mário Sérgio Pontes de Paiva, em homenagem ao ex-atacante do Leão, morto na tragédia da Chapecoense, em 2016, será aberta ao público em 17 de fevereiro.

A data é a véspera do primeiro Ba-Vi de 2018, pelo Campeonato Baiano, momento oportuno para a via ser testada. A partida irá começar às 16h. "A inauguração da via será mais um marco importante na história do Esporte Clube Vitória. A partir do dia 17, nosso torcedor chegará com mais rapidez e conforto ao Barradão, o que aumentará a média de público dos nossos jogos, além de atrair mais sócios e receita", celebrou o presidente do Vitória Ricardo David, nesta quarta (31), em encontro com o governador do Estado Rui Costa, quando a data ficou acertada.

Com pista dupla e 3,5 km de extensão, ciclofaixa e três paradas para ônibus, a Avenida Mário Sérgio teve um custo de cerca de R$ 40 milhões e fica a apenas 300m da estação Flamboyant do metrô. As obras começaram há pouco mais de dois anos.