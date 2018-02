Via Expressa Paralela-Barradão é entregue na véspera do Ba-Vi

Com aproximadamente 4km de comprimento, a via torna muito mais rápido o acesso da Avenida Paralela até o estádio Manoel Barradas

Os torcedores do Vitória e os moradores do bairro de Canabrava e adjacências comemoraram a inauguração da Avenida Mário Sérgio, também conhecida como Via Expressa Paralela-Barradão, neste sábado (17). Com aproximadamente 4km de comprimento, a via torna mais rápido o acesso da Avenida Paralela até o Estádio Manoel Barradas, o Barradão. O trajeto agora dura de 5 a 7 minutos.

A notícia não podia ser melhor para os torcedores do Vitória e também do Bahia que prestigiarão o primeiro Ba-Vi do ano no domingo (18), às 16h. Após seis clássicos com torcida única, este terá novamente os tricolores no Barradão.

A Avenida Mário Sérgio é mais uma opção para quem ia ao estádio através da Rua Procurador Nelson Castro (Unijorge/Famboyant) ou da Rua do Mocambo (Trobogy), com a vantagem de ter duas pistas duplas em cada sentido e sem quebra-molas. A velocidade máxima é de 50 km/h, com apenas três redutores no percurso.

O nome da avenida homenageia o ex-jogador e ídolo do Vitória, Mário Sérgio, falecido em 2016. A família do craque esteve presente na inauguração, feita pelo governador Rui Costa, e se mostrou satisfeita. “É uma honra imensa essa homenagem e a parte mais legal disso tudo é que é mais uma forma de eternizar o legado dele”, declarou Mara Paiva, viúva do ex-jogador.

A obra recebeu um investimento de aproximadamente R$ 40 milhões e servirá diretamente também para os moradores dos bairros Nova Brasília, Trobogy e Pau da Lima. Foi financiada pelo Governo do Estado junto ao BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Social e ao Ministério do Turismo - e incluiu desapropriações, obras de drenagem e contenção de encostas no entorno e a construção de uma quadra de futebol e parque infantil.

O governador foi homenageado pelo Vitória com um cartão de sócio, uma camisa e um placa de agradecimento. “O senhor vai ser o único tricolor a entrar na galeria dos beneméritos do Esporte Clube Vitória. É um dia histórico, a nação rubro-negra te agradece. Este vai ser o primeiro grande passo para grandes conquistas que o Vitória vai realizar. O problema é do senhor com os tricolores do lado de lá”, brincou o presidente rubro-negro, Ricardo David.

“Eu acredito que quando você chega a governador, você tem que governar pra quem é Bahia, pra quem é Vitória, sem distinção. E eu defendo, do fundo de minha alma, a convivência harmônica entre pessoas que pensam diferente. Não podemos aceitar como normal a intolerância ou violência entre pessoas que tem preferências diferentes”, afirmou Rui Costa, destacando também que a avenida "vai dar mobilidade e acesso a milhares de pessoas que moram no entorno".

Torcedor do Bahia, o governador Rui Costa ganhou da diretoria rubro-negra uma camisa do Vitória (Maurícia da Matta / EC Vitória)

Como chegar lá:

Uma das pontas da via expressa fica localizada ao lado da via de acesso ao Trobogy e a 300 metros da estação Flamboyant da linha 2 do metrô. Na outra ponta está a Rua Artêmio Castro Valente, ao lado do estacionamento do Barradão.

De carro, não confunda: Antes de pegar a Via Expressa, você encontrará uma bifurcação com uma pista que leva para o Trobogy, à direita, e outra sentido Canabrava, à esquerda. Vire à esquerda e siga em frente para chegar até o Barradão e assistir ao Ba-Vi. Pela direita, é o caminho tradicional via Trobogy, mais longo e mais demorado.

(Foto: Manu Dias / GOV BA)

Vá de ônibus e metrô:

A nova via também ganhou uma linha exclusiva de ônibus disponibilizada pela prefeitura, chamada Estação Pituaçu-Barradão. O “Expresso Barradão” funcionará em sistema circular nos dias de jogos, com saída a cada cinco minutos. Neste Ba-Vi, a operação irá das 13h às 21h.

Com o esquema de integração, usuários com cartão Salvador Card, MetrôCard ou Metropasse pagam apenas uma passagem no sistema ônibus-metrô-ônibus. Importante lembrar: embora a estação de metrô Flamboyant seja a mais próxima da Via Expressa, os ônibus saem da estação Pituaçu, onde no mês de março será inaugurado um terminal.

“As medidas vão contribuir fortemente para atender a uma demanda antiga da população, que sofria com os constantes congestionamentos para chegar ao estádio, assim como permitir que as pessoas também possam ter como opção o transporte público para se deslocar ao Barradão”, afirmou o secretário Fábio Mota, titular da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob).

Morador da região, Jorge Luís Pessoa aprova a Via Expressa (Foto: Kelven Figueiredo)

Feira de Cidadania:

Na inauguração também foi organizada a Feira de Cidadania, uma feira organizada pelas Voluntárias Sociais da Bahia (VSBA) que prestou serviços de saúde, cidadania e lazer às famílias que moram no entorno da via. Cerca de 1400 pessoas foram atendidas.

O Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) distribuiu 300 fichas para realização de serviços como 1ª e 2ª via de RG e CPF e atestado de antecedentes criminais. Nos serviços de saúde foram oferecidas cerca de 450 consultas odontológicas e 500 oftalmológicas. As mulheres receberam cuidado especial no stand do Hospital da Mulher, que ofertou 60 mamografias e 160 exames preventivos.

Marta Soares, 65 anos, chegou às 5h para garantir a ficha e já estava a caminho de casa por volta das 9h. “Foi rápidinho. Tirei minha identidade e já estou indo para casa”. Ela é moradora do loteamento Três Mangueiras, em Canabrava, há 40 anos.

Já Cristiane Melo, 39, chegou às 8h para fazer um preventivo e ainda pretendia dar uma passadinha no dentista. Moradora de Canabrava há tanto tempo que nem se lembra ao certo, declara que achou boa a obra, porém mal acabada. “Achei que faltou saneamento básico, nas laterais da via ainda é possível ver esgoto a céu aberto. Além disso, acho que a pista de corrida deveria ter sido feita elevada e separada da via. Desta forma não tem segurança nenhuma”.

O evento foi encerrado com o show do cantor Magary Lord.