'Viagem inesquecível', diz taxista que fez parto de bebê em Salvador

Geovane, que sugeriu nome para criança, ajudou gestante durante trabalho de parto

Quando alguém perguntar ao taxista Geovane Fonseca, 56 anos, qual foi a corrida mais importante da sua vida, ele, com certeza, vai lembrar da viagem que realizou no início da manhã desta quarta-feira (18), quando uma cliente entrou no seu carro em trabalho de parto. Foi na região do Dique do Tororó, em Salvador, e realmente pegou o condutor de surpresa. "Foi a viagem mais inesquecível da minha vida. Nesses 16 anos de táxi, foi a corrida que mais me marcou", conta Geovane.

O motorista estava em uma viagem para o bairro de Brotas, quando avistou a mulher, que estava acompanhada da mãe, nas proximidades do Dique. "Eu cheguei a vê-la quando estava levando o primeiro cliente no Hospital Aristides Maltez, no bairro de Brotas. Na volta, fiquei com peso na consciência e passei por lá. Aí ela entrou no carro", relembra.

Taxista atua em Salvador há 16 anos (Foto: Evandro Veiga/CORREIO)

Mas a verdadeira missão do taxista começou durante a viagem para o Instituto de Perinatalogia da Bahia (Iperba), também em Brotas. Foi no caminho, perto de Campinas de Brotas, que as contrações aumentaram e gestante pediu para o motorista parar. "Ela [grávida] me falou que queria urinar. Como eu percebi que ela estava sentindo muita dor, pedi pra ela urinar no carro mesmo, mas ela não quis, dizendo que ia sujar. Aí eu encostei o veículo no passeio e quando abri a porta, a bebê caiu no chão", relata, em detalhes.

Segundo Fonseca, nesse momento, a mãe teria entrado em desespero por causa da preocupação com um possível ferimento na criança.

"Foi muito rádipo. Eu desci do carro e peguei a criança. A emoção foi muito grande, porque eu fiquei com o neném na mão", narra o taxista.

Na seguida, de acordo com ele, um grupo de pessoas se aproximou para pegar a criança. "Depois apareceu um pessoal, mas eu vi que a criança não estava machucada. A maior felicidade foi ver o sorriso da mãe ao perceber que a filha estava bem", recorda.

Mas a missão ainda não estava 100% cumprida. Segundo Fonseca, a nova mamãe, que segue internada no Iperba, ainda pediu pra ele escolher o nome da recém-nascida.

"Eu achei uma honra e sugeri que a neném se chamasse Vitória", afirma ele, orgulhoso.

O CORREIO tentou contato com a maternidade para saber o estado de saúde da mulher e da criança, mas a assessoria da unidade médica informou que a paciente não autorizou que fossem passadas informações à imprensa.

Esse é o segundo parto que um taxista faz em Salvador neste mês. Uma mulher deu à luz dentro de um táxi, em frente ao Hospital Geral Roberto Santos, no Cabula, na sexta-feira (13).

Ela entrou em trabalho de parto quando estava no veículo a caminho da unidade, e foi atendida por uma equipe médica dentro do carro quando chegou ao hospital. A menina nasceu pelas mãos do taxista Genivaldo Gomes de Melo, que pegou a corrida no bairro da Boca do Rio, distante 10 quilômetros do hospital.

Taxista ajudou gestante a parir em frente ao Roberto Santos (Foto: Acervo Pessoal)

*Colaborou Raquel Saraiva