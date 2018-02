Vida de Zeca Pagodinho será contada no cinema

Filme, que está em fase de pré-produção, deve ser lançado em 2019

Depois de ter sua trajetória contada em um musical, Zeca Pagodinho terá sua vida contada no cinema. As negociações para o filme, ainda sem título, começaram no ano passado, quando o espetáculo foi apresentado nas principais capitais do país. Na época, os produtores Roberto Faustino e Marcos Altberg apresentaram ao cantor a sinopse de um filme inspirado no livro Zeca Pagodinho: Deixa o Samba Me Levar, dos jornalistas Jane Barboza e Leonardo Bruno.

De acordo com o UOL, em fase de pré-produção, o filme deve começar a ser gravado em fevereiro de 2019 e chegar às telonas no mesmo ano. A seleção do elenco ainda não começou, mas o nome de Juliana Knust é quase certo. Amiga de longa data da família, a atriz deve interpretar o papel de Mônica Silva, mulher de Zeca.

Zeca Pagodinho em Salvador

No próximo dia 14 de abril, o sambista carioca apresenta em Salvador a turnê De Santo Amaro a Xerém, ao lado de Maria Bethânia. O encontro entre os dois foi anunciado pelo próprio Pagodinho nas redes sociais e passará por diversas capitais do país nesse primeiro semestre.