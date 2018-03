Vídeo mostra ação de criminosos durante ataques a banco em Catu

Na gravação, três homens tentam arrombar uma joalheria

Às 3h45 desta sexta-feira (30), pouco depois de os primeiros estrondos e barulhos de tiro serem ouvidos pelos moradores de Catu, três homens encapuzados circulam livremente por uma rua. Mascarado, um deles ordena que o colega atire contra a porta de uma joalheria. As imagens da ação do grupo foram gravadas pelas câmeras do estabelecimento.

O trio é parte do grupo de 17 homens fortemente armados que bloqueou vias de acesso ao município, arrombou as quatro agências bancárias da cidade e duas lojas de eletrodomésticos e fugiu. Os criminosos também destruíram fachadas de estabelecimentos comerciais e parte da casa lotérica.

Neste sábado (31), no entanto, a cidade já retorna às atividades normais, contou o aspirante da Polícia Militar (PM) Hélio Nery, ao CORREIO. “As viaturas estão rodando normalmente. O comércio está funcionando, tudo está funcionando normalmente”, relatou. Até o momento, nenhum dos criminosos foi encontrado.

Transferência

Apontado como líder da quadrilha responsável pelos ataques, Elton Vinícius Bispo Freitas, o 'Acarajé', foi preso pouco antes dos ataques, pela Polícia Rodoviária Federal, e transferido para Salvador, na madrugada deste sábado.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), Acarajé lidera o tráfico de drogas, no bairro Fazenda Grande do Retiro e tinha uma mandado de prisão em aberto pela morte do soldado Eric Oliveira Santos, da Rondesp Central, em 2016.

Acarajé foi flagrado, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Feira de Santana com um carro roubado. Ele prestou depoimento e em seguida será encaminhado para o Complexo Prisional de Mata Escura. Informações sobre outros integrantes da quadrilha podem ser enviadas através dos telefones 181 (Disque Denúncia do interior) e 190.

Ações em Catu

A polícia aponta que “como a prisão dele ocorreu antes dos ataques em Catu, outros integrantes da quadrilha, cometeram atos de vandalismo contra estabelecimentos da cidade, haja vista que em alguns casos nem houve roubo”, afirmou a SSP em nota enviada à imprensa.