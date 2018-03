Vídeo mostra assalto que terminou com PM baleado na cabeça em pedágio de Camaçari

Assaltante chegou a atirar para cima na praça do pedágio

Um policial militar foi baleado durante um assalto na praça de pedágio da BA-524, em Camaçari, na noite de quarta-feira (28). De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) três criminosos teriam participado da ação, que ocorreu por volta das 20h. O PM ferido é lotado no 12º Batalhão de Polícia Militar.

O policial militar, que tinha acabado de deixar o serviço acompanhado de outros dois PMs, foi atingido na cabeça durante o assaltos. Os militares, que não foram feridos, socorreram a vítima para o Hospital Geral de Camaçari (HGC), mas em seguida o policial foi transferido para o Hospital da Bahia, onde está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e com estado de saúde grave.

"Os policiais contaram que tinham acabado de sair do serviço e seguiam em direção a Feira de Santana, município onde moram. Eles aguardavam na fila do pedágio quando um grupo de criminosos passou a saquear as cabines de cobrança e os motoristas que aguardavam o atendimento. Ao se aproximar dos PMs, os criminosos efetuaram disparos de arma de fogo e houve troca de tiros, mas eles conseguiram fugir", afirmou a PM., em nota.

Testemunhas contaram que um dos assaltantes atingido foi socorrido por populares para o Hospital de Candeias. Uma das guarnições isolou a área e acionou o Serviço de Investigação em Local de Crime (Silc), após um senhor ter sido atropelado na mesma ocorrência, mas não resistiu aos ferimentos ainda no local. Não há detalhes de local exato onde o homem morreu atropelado nem sua identificação.

"As guarnições fizeram rondas na região para localizar os demais criminosos, que até o momento não foram encontrados", disse a PM.

A Polícia Civil investiga o caso. A Concessionária Bahia Norte, que administra a rodovia, não se pronunciou sobre o crime.