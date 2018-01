Vídeo mostra PM resgatando instrumentos de Caetano; cantor agradece

Carro foi encontrado, mas parte do material já havia sido retirado; veja lista

O cantor e compositor Caetano Veloso divulgou uma nota sobre a recuperação dos seus instrumentos musicais, que haviam sido roubados na estrada entre Itacaré e Maraú, no Sul da Bahia, no último final de semana, e foram encontrados na madrugada deste sábado (20).

Um vídeo divulgado por Paula Lavigne, mulher e produtora do artista, nas redes sociais, mostra o momento em que a polícia baiana encontra os equipamentos. O carro que levava os intrumentos aparece coberto por uma lona, num local escuro, cercado por mato. Assista.

No comunicado, Caetano lamenta o roubo e agradece às polícias Militar e Civil pelo trabalho realizado. "Primeiro, lamentamos muito o roubo dos equipamentos do nosso show. A questão da insegurança é nacional, afeta todo o Brasil e precisa ser resolvida por toda a sociedade. Não dá pra ficar de braços cruzados diante da entrada de armas pesadas pelas nossas fronteiras, armas que matam nossos jovens e nossos policiais. Eu estou feliz pelo desfecho da história e quero agradecer o empenho do governador baiano, que determinou a ação imediata das polícias Civil e Militar. Quero agradecer à Secretaria de Segurança Pública, à Polícia Militar e à Polícia Civil, além da solidariedade que recebi na Bahia e no Brasil. É bom saber que encontrei todo esse apoio em minha terra natal."

Mais cedo, a polícia já havia divulgado imagens do carro recuperado, além de instrumentos (Foto: Divulgação)

O carro que realizava a viagem de Salvador ao Rio de Janeiro era um Gol, com um reboque, que levava todo o equipamento. Segundo a assessoria, não havia necessidade de contratar uma empresa de transporte e o carro contratado, particular, seria adequado e seguro para levar os equipamentos.

Foram recuperados pela PM - que chegou a trocar tiros com bandidos, na cidade de Ibirapitanga, no Sul do estado -, o carro Gol e o reboque; quatro movielights, um piano Fender, duas malas de produção, um case pelican, um hack de airne, quatro violões e itens dos cenários.

A assessoria do artista, que está em turnê com seus três filhos - Zeca, Tom e Moreno -, divulgou também os instrumentos e materiais usados nas apresentações pelo país que ainda não foram encontrados:

. Violoncelo de Moreno Veloso

. Um baixo elétrico

. 4 baterias de litium Shure – Modelo SB900

. 3 In-ear phones Westone – Modelo UM3X

. Microfone DPA – Modelo D:Facto II - #série CC036

. Microfone DPA – Modelo 4061 - #série R110735

. 4 earphones Shure – Modelo ES846 #série 374

. Microfone Modelo Neuman KMS 105

. 2 body packs PSM 1000

. 2 body packs transmissores sem fio de guitarra

. Ítens o Cenário:

Pano branco (ciclorama)

Lona amarela chão (5mX9m)

Corrente para o telão

2 Moving Lights Mac Aura

1 Mesa de luminação Avolite Pearl

1 cesta com fiação para os movings lights

1 mala cinza com figurino de Caetano

1 mala azul areado com o figurino dos artistas

1 mochila preta com 9 rádios de comunicação