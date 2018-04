Vídeo mostra reação do Bahia ao ônibus ser apedrejado no Barradão

Além disso, imagens mostram vestiários e momento de comemoração no estádio rubro-negro

O Bahia divulgou em suas redes sociais um vídeo dos bastidores da final do Campeonato Baiano. No domingo (8), o tricolor venceu o Vitória por 1x0, no Barradão, e conquistou seu 47º título no torneio. O Esquadrão é a segunda equipe brasileira com o maior número de títulos estaduais conquistados, atrás apenas do ABC, com 55.

Além, claro, da festa em pleno Barradão, as imagens mostram a euforia da torcida tricolor na porta do hotel onde o time concentrou, os momentos antes do jogo, os vestiários e a reação dos atletas ao chegarem ao Barradão. Em frente ao estádio, o ônibus da delegação foi atingido por pedras, latas e bomba de efeito moral. Duas janelas chegaram a quebrar.