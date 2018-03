Viegas fica desconfiado após gritaria de Gleici: 'Ouvi barulho'

Falsa eliminada, Gleici ensaia no quarto fala de novela para seu retorno

A edição desta terça-feira (6) do BBB18 foi animada. Mahmoud foi eliminado com 57% dos votos, Paula seguiu no jogo e Gleici passou por uma reviravolta. Para os colegas da casa, a acreana saiu junto com Mahmoud, mas na verdade ela está confinada em um quarto na casa e voltará na sexta-feira. Ao retornar, Gleici ainda vai indicar alguém ao paredão da semana. Que volta por cima, ein?

Gleici ficou, claro, muito alegre ao saber que na verdade não foi eliminada e estará de volta ao jogo em breve. Ela comemorou de modo entusiasmado ao saber da novidade, gritando e pulando e chegando até a abraçar a TV em que o apresentador Tiago Leifert apareceu. "Gleici, pelo amor de Deus, faz silêncio! Eles não podem saber que você está aí!", disse.

Depois do aviso, o apresentador explicou a ela as regras do paredão "vai e volta". "Você ficará aí até sexta. Tem alguns objetos para você se distrair. Na sexta você volta para a casa imune e indica alguém para o paredão."

Da sala, Viegas percebeu algo estranho. "Vocês ouviram esses barulhos ali em cima? Ouvi vários barulhos de grito", disse o participante.

Nas redes sociais, o assunto foi bastante comentado. "Viegas ouviu a Gleici, né? A Globo tem um ano inteiro pra montar a casa e não é capaz de fazer um quarto com isolamento acústico ou em outro local sem ser em cima da sala, né", brincou um usuário. "Gente, é sério que o Viegas ouviu os gritos da Gleici, se tiver ouvido eliminem ele logo antes que ele estrague o 'plot twist' já que ele não faz diferença nenhuma no jogo", escreveu outro.

No quarto, a universitária está ensaiando seu reotrno, com referência inclusive à novela da Globo "O Outro Lado do Paraíso". "Tenho evitado ir para o Paredão mas o povo insiste em me colocar. Essa semana estão livres, eu estou imune. Eu só quero ir para a festa". E continuou: "Vou chegar na festa e falar: ‘Vocês não sabem o prazer que é estar de volta”, diz, rindo. Ela ensaiou a frase várias vezes.