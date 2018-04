Viegas revela que não se inscreveu para participar do BBB18

Músico contou no Mais Você que foi chamado por um olheiro e ficou na dúvida: 'Não era um programa que eu assistia'

O músico Viegas, eliminado do reality show Big Brother Brasil (BBB 18) na noite deste domingo (10), está dando o que falar. Ele esteve no Mais Você desta segunda-feira (9) e, durante a conversa com Ana Maria Braga, o ex-brother deixou escapar que não se inscreveu para participar do BBB 18. Segundo ele, sua entrada se deu através de um olheiro, que fez a seleção por fora.

“Não era um programa que eu assistia, eu tive a sorte de ter sido chamado por um olheiro e fiquei na dúvida”, contou ele, que não fez vídeo de inscrição, como o programa divulga antes das seleções dos participantes. Ana Maria Braga ficou sem reação e tratou de mudar o assunto imediatamente. O assunto deu o que falar e gerou revolta na web.

O domingo foi eletrizante na casa do BBB 18. Teve a eliminação de Viegas em paredão disputado com Breno, depois com a Prova do Líder, que deu ao loiro a liderança e por fim nova formação de paredão entre Jessica e Kaysar. Mas quem chamou mais atenção mesmo foi Viegas.



Assim que deixou a casa, o músico foi abraçar a família e ficou sabendo por eles, que o ex-Presidente Lula foi preso. A produção do programa não conseguiu abafar a reação de Viegas ao ficar sabendo da prisão do ex-Presidente: “Lula foi preso”, disse um familiar. “Eita p%orra”, reagiu o participante eliminado. No mesmo momento, a produção do BBB18 cortou o áudio de Viegas e por isso não foi mais possível ouvir a reação do participante.