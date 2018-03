Viegas vira anjo após enfrentar quase 11 horas em prova de resistência

Brother venceu depois de Paula ser eliminada; os dois passaram mais de cinco horas sozinhos na disputa

Depois de resistir por 10 horas e 56 minutos, Viegas é o novo Anjo do BBB 18. O músico venceu depois de Paula ser eliminada; os dois brothers passaram mais de cinco horas sozinhos na disputa. Quase depois das 10 horas de prova, Viegas rompeu silêncio e disparou. "Por que eu não caí com qualquer outro da casa? Qualquer um. Logo com ela! Meu Deus...". Paula riu e chegou a dizer que não sairia porque quer ver a família.

O novo Anjo foi definido em uma prova de resistência, na qual os participantes tinham que ficar segurando uma flecha com apenas um dos braços com o objetivo de deixar o coração de uma réplica do robô símbolo do programa fixado. Quem tirasse a flecha era eliminado. Com isso Viegas ganhou R$ 2 mil, um almoço especial com direito a convidado, uma imunidade e de quebra terá que indicar um concorrente ao paredão no domingo (25). O apresentador Tiago Leifert explicou que: "No domingo a casa vai votar, o Líder vai votar e o Anjo também vai indicar alguém para o Paredão".

Gleici foi a primeira a ser eliminada e, depois, foi a vez de Ayrton. O terceiro a sair foi Caruso, o quarto foi Kaysar. Depois do brother, Jéssica também deixou a prova. Após a prova, os brothers comemoraram o aniversário de Jéssica, que fez discurso e dedicou o parabéns à família.