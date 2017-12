Vila gastronômica leva variedade de pratos ao Festival Virada

Pizza, tapioca, yakissoba, salgados como coxinha e pastel chegam na frente como os 'queridinhos do público'

Aroma de todos os tipos, sabores de dar água na boca e uma diversidade de pratos deliciosos estão a espera do público que for conferir o Festival Virada Salvador. A variedade de barracas e food trucks compõem a praça de alimentação, trazendo diversas opções para o público. Pizza, tapioca, yakissoba, salgados como coxinha e pastel chegam na frente como os "queridinhos do público". E ainda tem acarajé, abará, feijoada, dobradinha, sarapatel e galinha caipira para agradar a todos os paladares.

Além de pratos típicos, a Vila Gastronômica explora pratos saudáveis, a exemplo da comida havaiana, que leva peixe cru, arroz, folhas, algas e frutas, e a junção de todos esses ingredientes recebeu o nome "Poke". Marcelo Souza, sócio-proprietário da empresa Fish Poke, diz que o produto é uma novidade no Brasil, e aposta no sucesso do prato entre os participantes do festival. "O Poke é um alimento novo e extremamente saudável. A base dele vai além da culinária oriental e tem características da culinária baiana", pontua.

A feijoada também é um dos destaques da vila, um prato tipicamente brasileiro, feito com feijão preto e carnes salgadas de porco e bovina. Norminha Souza, proprietária da Barraca do Matuto, diz que o seu principal tempero é o amor e parte do seu lucro é revertido para instituições de apoio e combate ao Câncer Infantil. "Eu amo cozinhar e o público gosta de sustância para poder se divertir e aproveitar a festa", afirma.

Os preços dos lanches variam entre R$ 10 e 25, e o pagamento pode ser feito em dinheiro ou em cartão, e até mesmo através do bitcoin, moeda virtual. A Arena Daniela Mercury, onde acontecem os shows, é aberta às 16h, com exceção do domingo (1º), com abertura às 15h. Veja abaixo 10 opções de lanches saudáveis e calóricos que podem ser aproveitados no Festival Virada Salvador:

Top 10 dos lanches mais saudáveis e mais calóricos do Festival Virada Salvador:

5 lanches mais saudáveis

- Bolinho de estudante

- Poke de Misto

- Tapioca natural

- Pizza de Milho

- Yakissoba vegetariano

5 lanches mais calóricos

- Feijoada

- Sarapatel

- Hambúrguer X-Tudo

- Pizza de Calabresa

- Abará