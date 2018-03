Vingadores: Diretores compartilham cartaz de fã inspirado em Logan

Dirigido por Joe e Anthony Russo, Vingadores: Guerra Infinita estreia no Brasil em 26 de abril

Um dos momentos mais empolgantes do trailer de Vingadores: Guerra Infinita foi a sequência do flashback de Gamora (Zoe Saldana) sendo sequestrada por Thanos (Josh Brolin) quando criança - vemos isso, quando ela aparece de mãos dadas com o pai.

A cena em questão deve contar como ela se tornou a última de sua espécie, Zen Whoberi, quando Thanos viu na menina de pele verde o potencial de ser uma poderosa arma para levar seus planos de dominação adiante. Curiosamente, parece que a Gamora foi com ele voluntariamente enquanto seu povo era detido pelos soldados.

Inspirado na cena, o artista Boss Logic montou uma paródia do belo cartaz de Logan, que traz Laura Kinney (Dafne Keen) segurando a mão de Wolverine (Hugh Jackman). Só que, desta vez, é a mão da pequena mutante Gamora se encontrando com a mão gigante de Thanos. A arte foi tão bem feita que chamou atenção dos diretores Joe e Anthony Russo, que colocaram a imagem como foto de capa de sua página no Facebook.



Compare os dois cartazes: