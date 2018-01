Vinho que não dá ressaca e nem tem álcool: existe e é de maconha

Os efeitos da erva começam a ser sentidos após 15 minutos

Vinho que deixa bêbado sem ter álcool e não dá ressaca parece impossível, mas ele existe, é de maconha e veio da Califórnia, nos Estados Unidos. A iguaria foi produzida pela vinícola Rebel Coast.

Os criadores : Alex Howe e Chip Forsythe, respectivamente

Uma garrafa do vinho, que se asemelha ao branco e é feito de maneira tradicional, incluindo a fermentação de uvas, contém cerca de 16mg de THC, componente responsável pela onda na maconha. Em cerca de 15 minutos os efeitos começam a ser sentidos.

O sabor, segundo os fabricantes, além da erva, reúne tons herbáceos, de capim limão, lavanda e tons cítricos. Uma garrafa custará cerca de 60 dólares, cerca de R$200, e a venda vem junto com a liberação do uso recreativo da maconha, que é permitido no país. Uma taça tem 35 calorias.