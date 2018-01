Vinhos e espumantes são opções para drinks de verão

Bebidas unem beleza, sofisticação, originalidade e sabores marcantes.

Tá com calor? É verão!

Não importa se em casa, piscina, praia ou bar, quando a temperatura sobe, pensamos imediatamente em bebidas que aliviem a sede, refresquem o corpo e diminuam a temperatura.

Na estação mais quente do ano, bartenders, chefs e sommeliers aproveitam os dias ensolarados para explorar a criatividade e investir na criação de drinks refrescantes, coloridos e sofisticados.

“Verão pede sempre boas bebidas. Vinho e espumante fazem drinques refrescantes incríveis, rápidos em preparar e tudo a ver com o clima da Bahia”, afirma Pedro Luz, sommelier e um dos sócios da Dieb Import, ao lado de Álvaro, Sheila e Simão Jacinto.

Para quem gosta de novos sabores, Pedro recomenda três receitas que reunem leveza, refrescância, sofisticação e originalidade.

Prepara a taça e vem!

Mau Maria Vinho Verde DOC

Ingredientes

1 Lima

1 Limão

1 Caneca de Framboesas Frescas

2 Colheres de sopa de mel

1 mão cheia de hortelã

100ml de Gin

1 garrafa de Vinho Verde Mau Maria

Modo de Preparo

Esprema a lima e o limão. Misture o sumo com as framboesas, o mel e as folhas de hortelã. Distribua a mistura em quatro copos. Divida igualmente o Gin pelos copos, depois encha-os com gelo e o vinho verde Mau Maria.

Clericot de Frutas com Quinta do Gradil Suavignon Blanc & Arinto

Ingredientes

1 maçã

1 abacaxi

1 kiwi

1 laranja

12 morangos

1 dose de cointreau (5Oml)

1 dose de conhaque (50ml)

700ml de soda

1 garrafa de vinho branco Quinta do Gradil Sauvignon Blanc

2 colheres (sopa) de açúcar

Gelo a gosto

Modo de Preparo

Pique as frutas sem casca e coloque-as em uma jarra com gelo. Em seguida, adicione o conhaque, o cointreau, a soda, o vinho branco e complete com açúcar.

Bellini Drinque Viapiana 192 Dias Brut Champenoise

Coloque numa taça (ou jarra) uma medida de suco de pêssego para duas medidas de espumante Viapiana 192 Dias Brut Champenoise. Adicione o espumante gentilmente sobre o suco para não perder as borbulhas.

Sobre o Sou Verão

Música e diversão são oferecidos pelo Sou Verão - projeto do Correio realizado com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e apoio do Sabin, Vitalmed e O Boticário.

No dia 20 de janeiro, na Ribeira, e no dia 27, no Farol da Barra, das 8h às 12h, o público pode se divertir com patins e longboard, tendo o suporte de instrutores que atendem de forma gratuita, a partir de inscrições feitas no local.

Quando o assunto é música, a programação se encerra no dia 20, com DJ Raiz e Àttooxxá. Os shows gratuitos acontecem no Largo da Mariquita – Rio Vermelho, a partir das 18h.