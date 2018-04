Vinícius comemora: 'A vantagem foi boa. O importante é o triunfo'

Meia marcou um gol e deu uma assistência no primeiro clássico da final

O meia Vinícius foi um dos destaques do Bahia no triunfo por 2x1 no primeiro Ba-Vi da final do Campeonato Baiano. Ele deu a assistência para o gol de Edigar Junio e marcou, de pênalti, o segundo gol tricolor no clássico disputado neste domingo (1º), na Fonte Nova.

Ao fim da partida, Vinícius comemorou a vantagem obtida, já que agora é o Bahia quem vai jogar pelo empate no jogo de volta, no próximo domingo (8), no Barradão.

“A vantagem foi boa. O importante é o triunfo. É claro que, se a gente não toma o gol, a vantagem seria melhor. Mas vamos trabalhar a semana inteira pensando em ir no Manoel Barradas e conseguir o triunfo. Temos que respeitar sempre o Vitória, mas vamos jogar sempre para vencer”, comentou o camisa 29.