Vinicius e Zé participaram de 63% dos gols do Bahia em 2018

Dupla teve participação direta em 19 dos 30 gols da equipe no ano

Desde o início da temporada, todas as vezes que o Bahia marca um gol, há 63% de chance da jogada ter tido participação direta de Zé Rafael ou Vinícius. Das 30 vezes que a equipe balançou as redes em 2018, 19 foram protagonizadas por um dos dois meias tricolores, nos papéis de goleadores ou garçons.

Vinícius tem sido o grande jogador do time no ano e lidera os dois principais quesitos individuais no elenco. É o artilheiro com seis gols e também o que mais deu assistências, com sete até então, duas só na última partida, na goleada por 5x2 sobre o Altos-PI, pela Copa do Nordeste, na Fonte Nova.

Zé Rafael é o vice-artilheiro com cinco gols, dois deles de falta, fundamento que tem se especializado. O camisa 10 deu ainda duas assistências e também só está atrás de Vinícius no quesito. Apenas uma vez, no entanto, os dois participaram da mesma jogada. Foi na goleada por 6x1 sobre o Jequié, pelo Campeonato Baiano, em que Zé Rafael marcou de cabeça após cobrança de falta de Vinícius.