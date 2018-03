Vinícius queria Ba-Vi na final: 'Gosto de saber que tem clássico'

Meia foi autor da polêmica dancinha no Ba-Vi da primeira fase

Com a classificação do Bahia para a final do Campeonato Baiano, mais dois clássicos Ba-Vis serão disputados, e um dos jogadores que mais torceram por isso foi o meia Vinícius, do Bahia.

Autor da dancinha polêmica no clássico da primeira fase, que teve confusão generalizada e terminou por falta de atletas rubro-negros em campo, o jogador admite que ficou feliz em saber que a decisão será com Ba-Vi.

“É a final que eu queria. Particularmente, gosto de saber que vai ter um clássico contra o maior rival. Com certeza vai ser um grande jogo”, acredita o jogador tricolor. Ele aproveitou para frear a euforia e lembrar que tem um jogo importantíssimo durante a semana. “Antes, temos que mudar o foco de novo, porque quinta-feira temos mais uma decisão lá na Paraíba. Vamos focar no Botafogo, mas com um olho no rival”, completou.

Na quinta-feira (29), o Bahia enfrenta o Botafogo-PB, pela Copa do Nordeste, às 21h45, em João Pessoa. Vale vaga nas quartas de final. Com nove pontos, o tricolor precisa vencer para classificar sem depender do jogo do Náutico (7 pontos) contra o já eliminado Altos, em Teresina. O Botafogo-PB lidera o grupo com 10 pontos.

Também satisfeito, o zagueiro Lucas Fonseca celebrou a disputa por mais um troféu estadual. “Primeiro, quero parabenizar eles (Juazeirense), pela bela campanha que fizeram. Encontramos dificuldade em todos os jogos que fizemos contra a Juazeirense. Tem que enaltecer. Mas estamos na final e vamos em busca desse título”, concluiu.