Vinícolas de Portugal, Espanha e Chile integrarão evento em Salvador

Por Giuliana Mancini

Vinícolas de Portugal, Espanha e Chile se encontrarão em Salvador no dia 19 de abril. É quando acontecerá o 10º Passeio Enogastronômico Adega Alentejana, no Fiesta Bahia Hotel (Pituba).

Paulo Laureano: vinícola que leva o nome do português participará do Passeio

(Foto: Divulgação)

O evento, que rola em 10 cidades do Brasil - como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Belo Horizonte - terá 26 empresas de vinhos participantes. Entre elas, Adega Cartuxa, Cortes de Cima, Herdade do Mouchão e Paulo Laureano. Algumas terão seus próprios enólogos, para explicar mais sobre os rótulos.

Os ingressos, à venda na Viñeria Salvador (Rua da Alfazema, 761, Caminho das Árvores), custam R$ 130 em pagamento antecipado e R$ 150 no dia do Passeio. A renda obtida será 100% revertida para a Associação Criança e Família.

Artes sem fronteiras

As artes visuais e a dança se uniram para a 12ª edição do Vivadança Festival Internacional. Esse era um dos objetivos de Vânia Medeiros, artista visual, educadora e mestre em arquitetura e urbanismo pela Universidade de São Paulo (USP), ao criar seu trabalho para a marca do evento. “Os discursos têm muito a se fortalecer quando derrubam-se barreiras entre linguagens”, garante.

“Minha concepção partiu da ideia de tentar representar a dança como cartografia, através de uma pintura que começa no corpo das bailarinas e se desdobra em intervenções digitais. O gesto ecoa e cria linhas de força que vão além, tomam o espaço e o transformam”, completa a baiana radicada em Sampa. O processo de criação foi coletivo, com fotografia assinada por João Milet Meirelles, intervenções do designer Pedro Gaudenz e performance de Clara Boa Sorte e Carolina Miranda. Em tempo: o Vivadança 2018 acontece de 19 a 29 de abril.

A arte de Vânia: foto de João Milet Meirelles e design de Pedro Gaudenz

(Foto: Divulgação)

O Rei do Mundo

Eduardo Sterblitch aportará na capital baiana em maio. O ator levará para o Teatro Sesc Casa do Comércio a peça O Rei do Mundo – Uma Comédia Sobrenatural, entre os dias 4 e 6 do mês. O espetáculo é uma adaptação livre de Peer Gynt, escrita pelo dramaturgo norueguês Henrik Ibsen e montada em 1867. Na versão brasileira, a história narra a saga de Pedro Peregrino, da infância até a velhice. Mentiroso, egoísta e sem escrúpulos, o personagem sonha em se tornar rico e poderoso, disposto a passar por cima de tudo e de todos. Com texto e direção de Roberto Alvim, a peça integra as programações do Catálogo Brasileiro de Teatro.

Eduardo protagoniza a peça O Rei do Mundo – Uma Comédia Sobrenatural

(Foto: Divulgação)

Show inédito

Thiago Pethit escolheu Salvador para estrear sua mais nova turnê, Som & Imagem. O título não é por acaso: cada apresentação traz projeções simultâneas de vídeos e filmes que inspiraram seus trabalhos. “Minha carreira sempre apontou muito para a questão audiovisual - não só pelos clipes que produzi, mas também pelas referências musicais que, muitas vezes, passaram mais pelo cinema do que pela música”, diz o cantor. O espetáculo está marcado para os dias 6 (às 20h), 7 (às 17h) e 8 (às 19h) de abril, na Caixa Cultural, no Centro. A inteira custa R$ 10.

Thiago: estreia da nova turnê, Som & Imagem

(Foto: Gianfranco Briceño/Divulgação)

Aliás...

A Caixa Cultural também receberá em abril a série de shows Isso Ainda Dá Repercussão – Tributo a Itamar Assumpção. O baiano Du Txai é quem comandará e dirigirá as apresentações em homenagem ao músico paulista, falecido em 2003. Filha de Itamar, a cantora e compositora Anelis Assumpção também participará dos espetáculos, de 19 a 22 e de 26 a 29 do mês. Outros oito convidados se dividirão entre as datas da temporada. São eles: JosyAra (dia 19), Luedji Luna (20), Bruna Barreto (21), Dão (22), Giovani Cidreira (26), Tuzé de Abreu (27), Aiace (28) e Rebeca Matta (29).

Anelis integrará série de show em homenagem ao seu pai, Itamar Assumpção

(Foto: Caroline Bittencourt/Divulgação)

Comidinhas, carros e motos

Um bar todinho para quem ama o automobilismo. Essa é a proposta do Exclusive Bar e Restaurante, que abre as portas ao público no dia 7 de abril, na Rua Manoel Antônio Galvão, 1075 (Patamares). “Queremos que seja um ponto de encontro para quem gosta de carros e motos, onde essas pessoas possam se encontrar e conversar sobre suas paixões”, diz o empresário e piloto de arrancada David Soares. No menu, comidas como costelinha, bolinhos, caldos e filé com molhos especiais. A inauguração, para convidados, acontece no dia 4, com som da DJ Cacá.

No Costa Azul

Criada em 2015 pelos publicitários Jeff Beltrão e Rodrigo Hohlenwerger, a Sr. Haxi ganhará sua primeira franquia no Costa Azul. A festa de inauguração acontece nesse domingo (1º), a partir das 16h20, na Galeria 139 (Rua Professor Cassilandro Barbuda, 139). A banda Di Maré e a cantora Leda Chaves vão animar o evento, juntamente com DJs convidados. Assim como as outras unidades, o local terá produtos típicos de tabacarias, cervejas artesanais e comidinhas como pipocas e brownies. Quem quiser ainda poderá comprar roupas estilizadas e até jogar videogames. A Sr. Haxi tem também endereços na Pituba e em Stella Maris.

A nova unidade do Sr. Haxi abrirá neste domingo

(Foto: Divulgação)

Sem marcações

Uma oficina criada por um grupo de bailarinos, mas que não quer estabelecer coreografias ou marcações. É assim que funcionará o workshop Toda Qualquer Dança, de Aline Amado, Aline Lucena, Maria Tuti Luisão e Thulio Guzman. O projeto faz um convite para a própria dança, independente da experiência com a linguagem. As inscrições podem ser feitas através de um formulário online. Ao todo, acontecerão três encontros: de 5 a 7 de abril, das 14 às 18h, no Museu de Arte da Bahia (Av. Sete de Setembro, 2340, Corredor da Vitória).

Para participar da oficina, não é necessária experiência com a linguagem

(Foto: Alessandra Martins/Divulgação)

Portas abertas

A Reserva acaba de abrir sua terceira loja em Salvador. Na última sexta-feira (23), foi inaugurado o espaço da marca no Shopping Barra, com 92 m². A grife levou para a unidade a coleção Filho Teu Não Foge à Luta, que teve campanha estrelada pelos lutadores de MMA brasileiros Maurício Shogun e Demian Maia.