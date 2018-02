Violonista bielorrussa Tatyana Ryzhkova fará show em Salvador

Artista fenômeno da internet se apresenta no Teatro Eva Herz no dia 1º de março

A bielorrussa Tatyana Ryzhkova passará por Salvador em março, com apresentação marcada para o dia 1º, no Teatro Eva Herz, que fica na Livraria Cultura do Salvador Shopping. Ela é apontada por críticos como uma das violonistas mais virtuosas da atualidade. O concerto na capital baiana abre a turnê brasileira da artista, que também toca em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Porto Alegre.

Ryzhkova tem um canal no Youtube com mais de 100 mil inscritos, que contabiliza mais de 30 milhões de acessos. Na rede, o público encontra obras compostas pela jovem musicista e clássicos como Libertango, de Astor Piazzolla, e Tristorosa, de Villa-Lobos. Tristorosa, por exemplo, está no programa da turnê brasileira, que conta ainda com peças como La Traviata, de Tarrega, Milonga, de Cardoso, e Malaguena, de Lecuona.

Com 31 anos, Tatyana Ryzhkova já foi convidada para se apresentar e dar aulas em alguns dos maiores eventos do violão erudito mundial, como o Festival Internacional de Guitarra Classica em Monterrey (México), Festival de Guitarra The City of Derry (Irlanda do Norte), Festival Entrecuerdas (Chile) e Mostra da Associação Cultural Animula (Itália). No final do ano passado, a turnê de Tatyana Ryzhkova passou pela China.

Serviço

O que ê: Show da violinista Tatyana Ryzhkova

Quando: 1º de março (quinta-feira), às 20h30

Onde: Teatro Eva Herz – Livraria Cultura do Salvador Shopping (Av. Tancredo Neves, 3133 - Caminho das Árvores, Salvador)

Ingressos: R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia) |

Vendas: Ingresso Rápido