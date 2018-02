Visita a prédios simbólicos de Salvador marca especial do Correio de Futuro

Esta é a primeira vez que o especial será antecedido por um evento a leitores do jornal

Da Graça ao Corredor da Vitória, os integrantes do programa Correio de Futuro, alguns assinantes do jornal CORREIO e convidados poderão participar, nesse sábado (24), às 15h, de um passeio a prédios representativos da arquitetura da capital. O Rolê Prédios de Salvador, conduzido pelo arquiteto Diego Viana, é uma ação conjunta ao lançamento, no próximo domingo, do especial produzido, durante uma imersão de três meses, por estudantes de Jornalismo que participaram da 12ª Turma do programa.

O percurso começa no Edifício Dourado, na Graça, um dos símbolos do estilo art déco na cidade e segue por 20 edifícios até o Corredor da Vitória. Ao todo, a visita tem duração aproximada de uma hora e meia - tempo em que serão percorridos três quilômetros. A escolha do roteiro aconteceu a partir de uma curadoria do Prédios de Salvador, perfil que Diego criou no Instagram para contar um pouco da história desses imóveis. “Lembrar desses edifícios é respeitar a produção arquitetônica de um período e talvez ajudar novas gerações a enxergar os pontos positivos e negativos dessas edificações para a construções do futuro”, opina Diego.

Esta é a primeira vez que o especial lançado pelos estudantes será antecedido por um evento a leitores e convidados do jornal. O que, para a editora chefe Linda Bezerra, uma das orientadoras do projeto, é um “elemento a mais no aprendizado dos estudantes". "O tema que eles escolheram, esse ano, para o produto final, um especial para o digital e um caderno impresso, tem relação direta com o conteúdo do Rolê Prédios Salvador. Assim, os estudantes passam pela prática da reportagem e enriquecem a pesquisa do tema", afirma

O programa

O produto foi idealizado e produzido pelos alunos da 12ª edição do Correio de Futuro, após palestras, visitações e imersões no cotidiano da redação do jornal CORREIO. Orientados pelas professoras e jornalistas Bárbara Souza e Maria Isis, por Linda Bezerra e editores, os alunos precisaram cronometrar o tempo para cumprir o desafio de levar às bancas um material inovador e com a cara de Salvador.

A idealização de um produto faz parte do programa desde o princípio, em 2012. E, para Maria Isis, a edição da turma traz um diferencial. “Salvador é uma cidade simbólica, flutuante. Eu acho que nosso desafio foi buscar uma solidez para Salvador em histórias de baianidade e inventividade sobre coisas que são, literalmente, concretas”, diz.

Até chegar ao resultado final, no entanto, foram “dias de luta", resume Rafaela Pereira, 21, uma das participantes do Correio de Futuro, encerrado no dia 6 de fevereiro. “Foram muitas discussões e reuniões. Apesar do quebra-cabeça, toda a concepção foi muito prazerosa. Além do acompanhamento que tivemos durante o processo”, conta. A produção resultou em cinco reportagens para o impresso e 11 matérias extras que serão lançadas na página online do especial.

O trabalho, na opinião de Marcelo Gentil, gerente de Comunicação da Odebrecht S.A., patrocinadora do Correio de Futuro, forma profissionais mais preparados para o mercado de trabalho. “O projeto Correio de Futuro une a experiência acumulada com os estudantes ao longo de mais de uma década de realização com o momento vibrante de um grupo de comunicação que vem se renovando ao longo dos últimos anos, acompanhando tendências que se mostram irreversíveis na produção e no consumo de informação jornalística de qualidade”, define.