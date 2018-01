Visu: looks inspiradores clicados nas ruas de Salvador

Créditos: Leo Amaral/Reprodução

Mana de estilo

Sabe aquela peça bapho, capaz de levantar qualquer visu? O coletão étnico da vendedora Irlene Moreira entra muito bem nessa categoria. Lacração total!

Créditos: Leo Amaral/ Reprodução

Urbana

A designer Amanda Barbosa quebrou a seriedade de uma saia mais estruturada quando optou por uma t-shirt moderninha. O combo fashion ficou perfeito!

Créditos: Leo Amaral/Reprodução

In red

Vermelho é a cor mais quente deste Verão. E olha como a vendedora Clara Coelho fez uma produção mara com a peça na cor, combinando com um shortinho de listras.

Créditos: Reprodução/Instagram

Follow

Ela é bem parecida com Jane Birkin e adora referências antiguinhas na construção dos looks. Essa é Emily Labowe, atriz e modelo, que mostra em seu perfil no insta (@emlabowe) fotos bacanas nas quais explora naturalidade e sensualidade.