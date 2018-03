Visu: veja os looks de fashionistas em Salvador

Mônica Sena, dj / Créditos: Leo Amaral

Lacrativa

A DJ Mônica Sena tombou na produção quando resolveu combinar top com print de bandana e calça branca de cintura alta. O tênis deu o toque urbano.

Gabriella Moura, estudante /Créditos: Leo Amaral

Street

A estudante Gabrielle Moura fez bonito com a sobreposição noventinha com cropped de camisa longa mais cropped de alcinha. A chocker e a mochila mini arremataram o visu.

Matheus Tarrão, artista visual /Créditos:Leo Amaral

Que tiro foi esse?

Tá um arraso o visual do artista Matheus Tarrão que usou a pochete como acessório perfeito para dar uma alavancada no look construído com camisa estampada e jeans.