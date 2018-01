Vitória aceita proposta e Tréllez vai para o São Paulo

O colombiano assinará contrato de quatro anos com o tricolor paulista

Depois de David e Kieza, o atacante Santiago Tréllez também não veste mais a camisa do Vitória. A diretoria rubro-negra aceitou uma proposta do São Paulo, e o colombiano já se despediu dos companheiros no treino deste sábado (27), no Barradão.

Segundo o CORREIO apurou, o colombiano assinará contrato de quatro anos com o tricolor paulista. O valor da negociação não foi revelado pelos clubes.

Tréllez já não enfrenta o Atlântico no domingo (28), às 16h, em Pituaçu.

O centroavante chegou ao Vitória em 2017, contratado do Deportivo Pasto, da Colômbia. Destacou-se no Brasileirão, sendo o artilheiro do time com dez gols. Antes de acertar com o São Paulo, Tréllez foi sondado por outras equipes paulistas, como Corinthians e Santos. O atacante também foi cobiçado por times do futebol asiático, mas rejeitou propostas para seguir jogando no Brasil.