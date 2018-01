Vitória aceita proposta e vende Tréllez ao São Paulo

Rubro-negro receberá pelo menos R$ 8 milhões pelo negócio

Foi uma semana movimentada para o Vitória. Depois do zagueiro Wallace e do atacante Kieza darem adeus ao clube, foi a vez do colombiano Santiago Tréllez se despedir dos companheiros na manhã deste sábado (27). O Leão aceitou uma proposta e vendeu o atacante ao São Paulo.

Segundo apurado pelo CORREIO, o tricolor paulista adquiriu 70% dos direitos econômicos de Tréllez, que assinará contrato com o novo clube por quatro anos. O Vitória receberá à vista R$ 6 milhões pela venda.

O acordo ainda prevê que, se o colombiano não for negociado com outro clube durante o período do contrato, o São Paulo pagará mais R$ 2 milhões ao Vitória, totalizando R$ 8 milhões.

Se for vendido dentro do período, o Leão receberá o proporcional aos direitos econômicos que manteve do colombiano. O percentual rubro-negro é de 30%.

O Vitória não se pronunciou oficialmente sobre a venda de Tréllez. No entanto, não relacionou o atacante para o duelo deste domingo (28), às 16h, contra o Atlântico, em Pituaçu, pelo Campeonato Baiano.

Cobiçado

Na última sexta-feira, em entrevista coletiva na Toca do Leão, o diretor de futebol Erasmo Damiani havia deixado em aberto a negociação de Tréllez com o tricolor paulista.

"Existe uma proposta do São Paulo e uma resposta do Vitória. Desde o começo a resposta não mudou. Se pagar o que tem que ser pago à vista, o Vitória pode fazer o negócio. Não adianta vir com outras propostas. O Vitória sempre foi muito claro. Contamos com a permanência do atleta. Mas tem que estar preparado caso ocorra uma venda. O atleta está tranquilo, treinando, participa do dia a dia", disse Damiani.

O Leão chegou a apresentar neste início de temporada uma segunda proposta para renovação do contrato do colombiano, que ia até o final deste ano. Os empresários do atleta, porém, rejeitaram novamente. Uma proposta feita pela diretoria rubro-negra anterior, em outubro de 2017, já havia sido negada.

Neste ano, os empresários de Tréllez já haviam chegado a um acordo com Corinthians e Santos para transferir o atacante. O Vitória, porém, não aceitou a proposta financeira dos clubes paulistas. O Peixe chegou a oferecer R$ 2,5 milhões, segundo o presidente do Leão, Ricardo David.

Tréllez ficou apenas seis meses na Toca do Leão. Chegou em julho, em meio a uma crise técnica da equipe rubro-negra, contratado do Deportivo Pasto, da Colômbia. Na Série A, fez 23 jogos, todos como titular, e marcou dez gols.

Em 2018, mesmo em meio às negociações com os clubes paulistas, foi escalado pelo técnico Vagner Mancini como titular em todos os três jogos da temporada. Marcou um gol, na estreia do Vitória na Copa do Nordeste, com um triunfo por 2x1 sobre o Globo-RN.