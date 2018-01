Atacante ficará na Toca do Leão até o fim do ano

O Vitória oficializou a renovação do atacante André Lima. Artilheiro do time na temporada passada, com 15 gols, o atacante firmou vínculo com o rubro-negro até dezembro.

Na temporada passada, André Lima, que está com 32 anos, fez 44 jogos e, além de 15 gols, somos quatro assistências.

Na semana passada, o jogador esteve no Barradão após o jogo-treino diante do Atlântico, já uniformizado.