Vitória avança na Copa São Paulo e enfrentará Ituano na 2ª fase

Segunda fase da competição será em sistema mata-mata

O Vitória já tem adversário definido para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior: o Ituano. Nesta terça-feira (9), o rubro-negro foi derrotado pelo Primavera, por 1x0, mas ainda assim avançou na competição. O gol da partida foi marcado por Cleisson, aos 20 minutos da primeira etapa.

O rubro-negro se classificou como líder do Grupo 15, junto com o Primavera, que ficou em segundo lugar, ambos com seis pontos. No outro jogo do Grupo 15, o Globo venceu o Atibaia por 2x1.

Para a segunda fase do torneio, classificaram-se os dois melhores colocados de cada grupo. A segunda fase será disputada por 64 times, com sistema mata-mata.