Vitória decidirá em casa vaga para quarta fase da Copa do Brasil

CBF divulgou a ordem dos mandos de campo dos confrontos da terceira fase; rubro-negro pega o Bragantino

Mesmo após eliminar o Corumbaense com um triunfo por 3x0 no Barradão, o Vitória ainda não conheceu o adversário da terceira fase da Copa do Brasil. No entanto, a equipe de Vagner Mancini já sabe que decidirá a vaga em casa, pois a CBF sorteou a ordem dos mandos de campo dos confrontos.

O rubro-negro enfrentará o Bragantino, que eliminou o Altos-PI na noite desta quarta-feira, com uma vitória por 1x0. O jogo de ida, portanto, será em Bragança Paulista, no estádio Nabi Abi Chedid, enquanto a volta acontecerá no Barradão. As datas ainda não estão definidas, mas a terceira fase já se inicia no dia 28, próxima quarta-feira.