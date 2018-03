Vitória e Flamengo se encaram antes dos playoffs do NBB

Leão é o 7º colocado e pode fechar a fase classificatória em 6° se vencer

Desta vez não precisa de tensão. Com os dois times já classificados para os playoffs, Universo/Vitória e Flamengo se enfrentam às 19h30 desta terça-feira (27), no Rio de Janeiro. É a última rodada da fase clássicatória do NBB.

O time treinado por Régis Marrelli é o atual 7º colocado, com 41 pontos, e com o triunfo terá a possibilidade de retomar o sexto lugar - para isso, precisa que o Caxias perca em casa para o líder Paulistano. Já o Flamengo, vice-líder, disputa a liderança.

A partida serve para dar moral ao time baiano. Afinal, o Flamengo é o maior vencedor do NBB, com cinco títulos. “Estamos preparados para esse jogo e queremos chegar fortes nos playoffs. Nada melhor que um jogo como esse, contra uma das equipes mais fortes do país. Vamos buscar o triunfo que pode nos ajudar na tabela de classificação, além de chegar com moral na próxima fase”, disse o ala André Goes.

O técnico Régis Marrelli engrossa o coro. “O Flamengo está brigando pela liderança e a gente sabe que é difícil vencer, mas não é impossível. O importante é chegar bem nos playoffs, isso que vai valer. Para isso, precisamos ajustar alguns detalhes”, avalia o treinador.