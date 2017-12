Vitória e Vasco conversam sobre troca entre Kieza e Escudero

Nenhum dos dois clubes ficou satisfeito com desempenho do jogadores em 2017

Kieza até se esforçou, mas não conseguiu cair nas graças da torcida rubro-negra. Depois de duas temporadas na Toca do Leão, o atacante pode se despedir para viabilizar o retorno de um jogador que alcançou o status de ídolo. Vitória e Vasco conversam para trocar Kieza por Escudero. A negociação ainda está no começo, mas há o interesse dos dois clubes.

Representante de Escudero no Brasil, José Galante confirma o interesse do meia em retornar à Toca do Leão, mas garante não ter sido procurado pelas diretorias dos clubes. “Ele sempre quis voltar ao Vitória. O clube do coração dele é o Vitória hoje em dia. Fica triste se o Vitória está mal”, contou. “Parece que existe o interesse, mas não fui procurado”, pontuou.

As pendências financeiras que o clube cruzmaltino tem com o meia poderiam dificultar as tratativas. O alto salário dos atletas também. Empresário de Kieza, Igor Albuquerque não foi encontrado para falar sobre o assunto.

As duas temporadas de Kieza no Vitória não foram satisfatórias diante do esforço que o clube fez para ter ele no elenco. O Leão comprou os direitos econômicos do atleta junto ao São Paulo na intitulada “Operação K9” e firmou contrato até dezembro de 2018. Recepcionado com pompas no aeroporto pelo então presidente Raimundo Viana, Kieza fez 79 jogos e marcou 25 gols em dois anos. Na Série A deste ano, foram apenas três. Com a camisa do Bahia, só em 2015, o centroavante anotou 29 tentos.

Se for para o Vasco, essa será a segunda passagem do atacante, 31 anos, pelo Rio de Janeiro. Em 2009 e 2010, Kieza vestiu a camisa do Fluminense, mas não conseguiu se destacar. Ele era reserva de Fred.

Ídolo

A primeira passagem de Escudero pelo Vitória foi entre 2013 e 2015. Apelidado pela galera da arquibancada de “Escumito”, o meia tem 93 jogos com a camisa vermelha e preta, além de 18 gols. Deixou a Toca para atuar no futebol mexicano.

Escudero chegou ao Vasco em janeiro deste ano e tem contrato até dezembro de 2018. Anunciado como presente de Natal para a torcida, não conseguiu se firmar no time. O meia defendeu a equipe carioca em apenas 20 jogos, sendo 12 como titular. Marcou só um gol.

A última vez que ele entrou em campo foi no dia 17 de setembro, quando utilizado durante a derrota por 1x0 contra o Corinthians, na 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois, sofreu uma lesão por desgaste no pé esquerdo e passou por cirurgia em 21 de novembro. Ainda sem previsão de retorno aos gramados, Escudero está intensificando o tratamento durante as férias na Argentina.

“Depois de uma semana de tratamento aqui na Argentina, comecei hoje (terça, 26) a fazer a parte de piscina. Estou melhorando a cada dia”, postou o jogador em sua conta pessoal no Instagram.